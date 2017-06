Ein chinesischer Klassiker reist in den Westen

Den Priester Tripitaka und seine Begleiter, Affenkönig Sun Wukong, Eber Bajie und den Sandmönch, kennt in China jedes Kind. Unzählige Bücher, Comics, Videospiele, Filme und TV-Serien haben den Stoff des Romans „Die Reise in den Westen“ aufgegriffen. Er ist im 16. Jahrhundert zur Zeit der Ming-Dynastie entstanden und zählt zu den vier klassischen Romanen Chinas. Erzählt wird darin, wie sich die vier oben erwähnten Pilger auf den langen, gefährlichen Weg in den Westen machen, um Buddha zu huldigen und heilige Schriften zu holen: Die drei haben sich nämlich im Himmel daneben benommen und sollen sich nun auf der Erde bewähren. Dank der Schweizer Übersetzerin Eva Lüdi Kong und dem Reclam-Verlag ist das 1300-Seiten-Werk nun zum ersten Mal deutschsprachigen Lesern voll zugänglich. Lüdi Kong hat dafür im März den Leipziger Buchpreis für Übersetzung bekommen – und sprach mit der „Presse am Sonntag“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.06.2017)