Vatikan stellt Bibliothek online

Die weltberühmte Vatikanische Apostolische Bibliothek setzt verstärkt auf Digitalisierung und bettet ihren Bestand an Handschriften in einen Online-Verbund von Forschungsbibliotheken ein. 2010 gab es erste Tests. 14.000 von mehr als 80.000 bis in die Antike zurückreichende Manuskripte sind inzwischen digitalisiert worden, der japanische IT-Konzern NTT Data ist mit der Erfassung beauftragt. Seite für Seite werden die Texte gescannt und zugänglich gemacht – ein kostspieliges Unternehmen, bisher hat man sich im unteren zweistelligen Euro-Millionenbereich bewegt. Der Vorteil der Maßnahme: Ist ein Text einmal kopiert, wird das Original in Zukunft geschont. Viele Werke sind hunderte Jahre alt, die meisten also entsprechend brüchig.

Stück für Stück ist inzwischen das Ergebnis der Digitalisierung zu sehen. So etwa steht eine bedeutende griechische Handschrift der Mathematik – Euklids „Elemente“ aus dem 9. Jahrhundert – online bereits zur Verfügung. Wie die „Kathpress“ nun mit Verweis auf die Zeitung „Osservatore Romano“ berichtete, wird mit dieser Eingliederung ein wissenschaftlicher Vergleich mittels digitaler Protokolle möglich. Man erwartet sich davon einige Überraschungen. Ein Großteil der Bestände ist noch nicht erforscht.

Die Bibliothek des Papstes ist auf die Mitte des 15. Jahrhunderts zurückzuführen. Eugen IV. ließ die (vor allem lateinischen) Bücher inventarisieren, die Gelehrten kamen auf 350 Werke. Sein Nachfolger Nikolaus V., erster Humanist unter den Päpsten, steuerte die eigene Bibliothek bei, er forcierte den Ausbau der Sammlung und ließ Schriftgut aus aller Welt beschaffen. Ein Heer von Gelehrten wurde von ihm beschäftigt. (red)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.06.2017)