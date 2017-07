Brigitte Kronauer erhält Thomas-Mann-Preis

Der mächtige Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki nannte sie einst "die beste Prosa schreibende Frau der Republik". Nun erhält die deutsche Schriftstellerin Brigitte Kronauer den mit 25.000 Euro dotierten Thomas-Mann-Preis 2017. Die Jury begründete ihre Entscheidung mit der Erzählkunst Kronauers. Sie habe in Jahrzehnten ein großes Werk geschaffen, das durch Scharfsinn und Artistik zu den bleibenden literarischen Zeugnissen der Nachkriegszeit zähle, heißt es in der Begründung.

Die 1940 in Essen geborene Schriftstellerin wurde unter anderem 2005 mit dem renommierten Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet. Der von der Hansestadt Lübeck und der Bayerischen Akademie der Schönen Künste gemeinsam vergebene Thomas-Mann-Preis soll am 18. Oktober in Münchner Residenz überreicht werden. Der Preis wird seit 2010 abwechselnd in Lübeck und München verliehen.

(APA/Red.)