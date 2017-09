Man Booker Prize: Arundhati Roy und Zadie Smith nicht auf Shortlist

Einige Überraschungen hat es bei den Nominierungen für den mit 50.000 Pfund dotierten (55.600 Euro) Man Booker Prize gegeben. Die favorisierten Werke von Arundhati Roy ("The Ministry Of Utmost Happiness"), Zadie Smith ("Swing Time" und Colson Whitehead ("The Underground Railroad") schafften es nicht auf die Shortlist, dafür Erstlingswerke von George Saunders, Fiona Mozley und Emily Fridlund.

Auf der Shortlist:

4 3 2 1 von Paul Auster (US) (Faber & Faber)

History von Wolves by Emily Fridlund (US) (Weidenfeld & Nicolson)

Exit West von Mohsin Hamid (Pakistan-UK) (Hamish Hamilton)

Elmet von Fiona Mozley (UK) (JM Originals)

Lincoln in the Bardo von George Saunders (US) (Bloomsbury Publishing)

Autumn von Ali Smith (UK) (Hamish Hamilton)

Sie alle dürfen auf die Preisverleihung am 17. Oktober hoffen. Im Vorjahr gewann der US-Autor Paul Beatty hat für den satirischen Roman "The Sellout".

