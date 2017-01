Abgang eines Aushängeschilds von Fox News

Noch am Dienstag, wenige Stunden bevor die Nachricht in einen turbulenten Nachrichtentag platzte, hatte Fox News ein ganzseitiges Inserat im „Wall Street Journal“ platziert, in dem Megyn Kelly als prominente Galionsfigur des konservativen Senders Rupert Murdochs firmierte. Der Medientycoon hatte ihr zuletzt noch 20 Millionen Dollar geboten, um die 46-jährige Starmoderatorin bei der Stange zu halten. CNN und ABC hatten um sie gebuhlt, am Ende machte der angeschlagene Branchenleader NBC das Rennen.

Kelly soll im Rockefeller Center, dem emblematischen NBC-Hauptquartier in New York, eine wochentägliche Newsshow und sonntags ein Newsmagazin moderieren – zwei Formate, an denen NBC-Fixsterne grandios gescheitert waren. Für ihre Tagesshow schwebt Kelly eine Mischung aus Oprah Winfrey, Barbara Walters und Charlie Rose vor, am Sonntag tritt sie in Konkurrenz zum renommierten CBS-Magazin „60 Minutes“.

Kelly machte vor allem durch ihren Clinch mit Donald Trump als Folge einer Debatte der republikanischen Präsidentschaftskandidaten von sich reden. Trump hatte die Journalistin nach einer kritischen Frage in seinem „Haussender“ unflätig beschimpft und sich beim damaligen Fox-News-Chef Roger Ailes über sie beschwert. Kelly enthüllte daraufhin, dass Trump sie durch Annehmlichkeiten ihm gegenüber gewogen stimmen wollte, ehe sie ihren Konflikt öffentlich beilegten. Kelly trug im Sommer auch zum Sturz von Ailes wegen sexueller Belästigung bei. (vier) [ Imago ]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.01.2017)