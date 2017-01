„Tatort“ Frankfurt: Und wieder das gleiche Thema

"Tatort" Frankfurt: Wisteria Lane für Hundekiller Mord ohne Leiche? Janneke und Brix ermitteln in "Tatort: Wendehammer". Ein seltsamer Fall voll Paranoia, Canophobie und schrecklichen Nachbarn.

"Tatort" Berlin: Karow und der Folterknecht In "Dunkelfeld" lösen die Kommissare Rubin und Karow das Rätsel um den Tod eines Kollegen - und werden ziemlich in Mitleidenschaft gezogen.

"Tatort" Konstanz: Sinnsuche am Bodensee Die Kommissare Blum und Perlmann ermitteln ein letztes Mal am, um und im Bodensee: Ein deutschnationaler Autor wurde ermordet. Ein zerfahrener Abschied von einer zerfahrenen Eva Mattes und einem rätselhaften Sebastian Bezzel.

„Tatort“ Wiesbaden: Und ewig lockt der Tod Felix Murot (Ulrich Tukur) muss in „Es lebe der Tod“ einen Serienmörder fassen. Der sieht sich aber als Erlöser für unglückliche Menschen.

''Tatort'': Unsere Lieblingskommissare Anlässlich der 1000. Folge der Fernsehreihe stellen wir elf Kommissare und Teams vor, die Fans in der "Presse"-Redaktion haben. Einige sind bekannt, andere vergessene Perlen.

Krimireihe "Tatort" feiert 1000. Folge 1970 wurde der erste "Tatort" im Fernsehen ausgestrahlt. Die Jubiläumsepisode heißt gleich wie die erste: "Taxi nach Leipzig".

"Tatort": Ein Avatar als bester Zeuge In "Echolot" stirbt eine Frau - und lebt als Computer-Zwilling weiter. Zu viel Science Fiction für das verschlafene "Tatort"-Kommissariat Bremen.

München-„Tatort“: Das lange Warten auf die Wahrheit Die Kommissare Batic und Leitmayr ermitteln im "Tatort"-Fall von Sonntag weiter: Die Lösung des Falls soll 2017 ausgestrahlt werden.

"Tatort" München: Ein Fall für tausend Wattestäbchen Auf Augenzeugen vertrauen oder doch per Massen-DNA-Test nach Fakten suchen? "Die Wahrheit" zeigt die zähe, aufreibende Seite der Polizeiarbeit. Die echte Münchner Polizei will den Fall via Twitter begleiten.

"Tatort": Ein Kinnhaken für das Großmaul Faber Beim "Tatort" ist "Zahltag": Jürgen Maurer als furchteinflößender Bandenchef und ein Kommissar unter Verdacht sorgen für raues Klima in Dortmund.

"Tatort" Dresden: Wortwitz statt Kugelhagel Im Dresden-"Tatort" spielt u. a. eine geniale Chaostruppe aus Obdachlosen eine Rolle: "König der Gosse" ist sozialkritisch, humorvoll. Wunderbar!

"Tatort": Die Läuterung des Professor Boerne Am "Tatort" in Münster muss der hochmütige Professor Boerne diesmal um sein Leben kämpfen - und erfährt wahre Freundschaft.

"Tatort": Biblische Plagen und "Sterbetourismus" Im Luzern-"Tatort" wird ein heikles Thema abgehandelt: Sterbehilfe. "Freitod" geht unter die Haut - und fällt kein moralisches Urteil. Sonntag, 18.9., im ORF.

Kristina Sprenger hilft im "Tatort" aus "Soko Kitz" sei für sie keine Herausforderung mehr gewesen, sagt Kristina Sprenger. Im ersten Österreich-"Tatort" der Saison spielt sie eine Expertin für organisiertes Verbrechen - und hat diese Woche in Berndorf Theaterpremiere.

"Tatort": Ein Mord aus der Big-Brother-Perspektive Der neue Stuttgart-"Tatort" entwirft ein düsteres Zukunftsbild der überwachten Gesellschaft. In "HAL" ist der Mord die analoge Zugabe zum Digital-Krimi.

„Tatort“ Köln: Was weiß schon der Kinderlose? Die Kölner Ermittler Freddy Schenk und Max Ballauf eröffnen die neue „Tatort“-Saison mit dem düsteren Fall „Durchgedreht“: eine Achtjährige wird Zeugin am Mord an ihrer Familie.

"Tatort"-Saison startet: Abschied, Neuzugang und ein Jubiläum Im Spätherbst wird die 1000. "Tatort"-Folge ausgestrahlt. Das Bodensee-Team macht Schluss, dafür stößt ein Frauen-Trio aus Dresden zum "Tatort".

"Tatort" Dortmund: Stefan Konarske hört auf Aus dem Quartett wird ein Trio: Stefan Konarske, der Oberkommissar Daniel Kossik spielt, verlässt den Dortmunder "Tatort". Denn sein Lebensmittelpunkt ist inzwischen in Paris.

Erste schwule Sexszene im "Tatort" Der Berliner Ermittler Robert Karow ist homosexuell - und das haben im Fall "Wir - Ihr - Sie" auch seine Kollegen mitbekommen. TV-Serien aus den USA gehen lockerer mit dem Thema um.

"Tatort" Berlin: Unschuldslamm und Teenie-Biest In ihrem dritten Fall "Wir - Ihr - Sie" ermitteln Nina Rubin und Robert Karow nach einem Mord im Parkhaus. Düster, erschütternd, verwirrend.

"Tatort" Franken: Wie schwer ein Herz wiegt Zweiter Fall für Fabian Hinrichs als "Tatort"-Kommissar: In "Das Recht, sich zu sorgen" ist er dem fast perfekten Mord auf der Spur.

„Tatort“ Köln: Der liebe Doktor aus dem Krieg Ballauf und Schenk ermitteln im Mordfall eines Arztes. In "Narben" führt die Spur zu einer Toten im Flüchtlingsheim - und mitten in den Konflikt im Kongo.

"Tatort": Mit Nora Tschirner zur Enthaarungs-Folter Fall Nummer drei für die amüsanten Weimarer "Tatort"-Kommissare: In "Der treue Roy" ermitteln Dorn und Lessing nach einem Mord im Stahlwerk.

"Tatort" Frankfurt: Ein Mörder-Porträt in Sepia Der ist doch sicher gefährlich? Im Frankfurter Fall „Die Geschichte vom bösen Friederich“ spielt Nicholas Ofczarek einen freigelassenen Mörder, der mit Charme zu manipulieren weiß.

„Tatort“-Jubiläum mit Espresso und Wermutstropfen Zum 25. Dienstjubiläum rollen Batic und Leitmayr im München-"Tatort" einen Prostituierten-Mord wieder auf. Keine gute Idee. Robert Palfrader und Andreas Lust spielen mit.

"Tatort" Luzern: Prinzenrolle rückwärts Reto Flückiger und Liz Ritschard ermitteln in der Episode "Kleine Prinzen" in einer Eliteschule und stoßen auf Arroganz und Lieblosigkeit.

"Tatort" Dresden: Lederhosen und zähe Frauen Erstmals seit 1999 wird wieder in Dresden ermittelt, erstmals zeigt ein "Tatort" zwei Kommissarinnen. Ein krampfthaft moderner Fall im altbackenen Schlagermilieu.

"Tatort" Köln: Das Mädchen mit den Kunstfingernägeln Ballauf und Schenk nehmen es im Fall "Kartenhaus" mit zwei jungen Menschen auf, die ihrem Leben Sinn geben wollen. Ein Köln-"Tatort" mit Potenzial, das sich erst recht spät entfalten darf.

"Tatort": Flucht in den Tod Die Episode "Im gelobten Land" zeigt, wie schwer sich die Fiktion mit der grausamen Realität von Flüchtlingselend tut. 21. 2., 20.15 Uhr, ORF 2.

"Tatort": Herr Kommissar markiert sein Revier In Ludwigshafen stirbt ein Vergewaltiger - und die von der Kripo sind mit ihren eigenen Animositäten beschäftigt. Sonntag, 14. 2., in ORF 2.

„Tschiller: Off Duty“: „Tatort“, der kein „Tatort“ sein will Til Schweiger alias Nick Tschiller gibt in „Off Duty“ – gewohnt mimikarm – sein Kinodebüt. Der 135-Minuten-Film nimmt Anleihen bei Rachefilmen wie „Taken“. Für Genrefans.

Austro-"Tatort" mit neuem Reichweitenrekord Durchschnittlich sahen 1,136.000 Zuschauer "Sternschnuppe", den 13. gemeinsamen Fall von Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser, im ORF.

Die "Tatort"-Crew beim Therapeuten Drehbuchautor Uli Brée würde die Austroermittler Bibi und Moritz gern verkuppeln. Die Episode "Sternschnuppe" ist lustig– und ein echtes Drama.

"Tatort" Dortmund: Mit der Lösung kommt der Regen Das Ermittler-Team rund um Peter Faber soll ein düsteres Familiengeheimnis aufkären und wird dabei von der eigenen Vergangenheit eingeholt. Schon wieder.

"Tatort" Saarbrücken: "Leichenimbs" und Lebensfreude „Totenstille“ - der Name ist Programm. Die Kriminalhauptkommissare Marx und Stellbrink ermitteln im Umfeld einer Gehörlosenschule, nebenher geht es um Liebe, Freundschaft und Familie - auf überraschend unkomplizierte, angenehme Art.

Til Schweiger verteidigt "Kritiker sind Trottel"-Sager Er habe "nichts böse gemeint", beteuert der Schauspieler. Und ergänzt: "Vielleicht hätte ich 'Trottel' durch 'ahnungslos' ersetzen können."

„Tatort“: Gänsehaut und Sorgenfalten Falke und Lorenz in ihrem letzten gemeinsamen Fall: „Verbrannt“ ist ein Asylwerber-Drama über Vorurteile, Missverständnisse und Alltagsrassismus. Sonntag im ORF.

"Tatort": Zickenkrieg in Ludwigshafen In der "Tatort"-Folge "LU" dominiert die Eifersucht. Aber nicht zwischen Mörder und Opfer, sondern zwischen den Ermittlerinnen. Sonntag im ORF.

Harald Schmidt wird Chef des neuen "Tatort"-Teams Der ehemalige Late-Night-Moderator spielt den Kriminaloberrat Gernot Schöllhammer, der in Freiburg und Umgebung ermitteln lässt.

"Tatort" München: Amok mit Spätfolgen Am Sonntag ermitteln die Kommissare Batic und Leitmayr in "Einmal wirklich sterben": Zwei müde Kommissare, ein psychologisch spannender Fall.

"Tatort": Diesen Mörder möchte man wieder sehen Die erste Fortsetzung in der Tatort-Geschichte: In „Borowski und die Rückkehr des stillen Gastes“ ruft ein entwischter Serienmörder zum zweiten Mal die Kieler Kommissare auf den Plan. Beklemmend.

"Tatort" Hannover: Mensch, Charlotte Kommissarin Lindholm ermittelt in der Folge "Spielverderber" in einem Soldatenwohnheim der Bundeswehr. Dabei tun sich bei ihr Fachbegriffswissenslücken auf - und bei den anderen: menschliche Abgründe.

"Tatort" mit Til Schweiger wird verschoben "Es passt einfach nicht", sagt der NDR-Programmdirektor. In der Doppelfolge, die für 22. und 29. November geplant war, geht es um einen terroristischen Angriff.

„Tatort“ Berlin: Illegale Vorzeigeausländer Die neue Berliner „Tatort“-Folge „Ätzend“ erzählt auch eine episodenübergreifende Geschichte – das wirkt konstruiert. Der aktuelle Fall bleibt so ein wenig auf der Strecke.

Zuschauerrekord für den "Tatort" aus Münster Die Folge "Schwanensee" mit dem Ermittler-Duo Boerne und Thiel erreichte am Sonntagabend in Deutschland 13,63 Millionen Zuschauer.

"Tatort": Schlechte Stimmung in Münster Kommissar Thiel und Professor Boerne ermitteln im Fall "Schwanensee" in einem grau-blauen Münster. In einem Psychotherapiezentrum wurde eine tote Patientin gefunden.

"Off Duty": Erster Trailer zu Til Schweigers Kino-"Tatort" Die ersten Bewegtbilder erinnern mehr an Actionfilme wie "Taken" als an gewöhnliche "Tatort"-Episoden. Im Februar kommt "Off Duty" ins Kino. Zuvor werden zwei Schweiger-Krimis im Fernsehen gezeigt.

"Tatort": In Konstanz killt der Weihnachtsmann An dieser "Côte d'Azur“ will man lieber nicht stranden: Blum und Perlmann ermitteln im Obdachlosenmilieu - und streiten sich. Sonntag im ORF.

"Tatort": In Stuttgart ist rasch die Luft draußen Am Sonntag ermittelten Lannert und Bootz in "Der Preis des Lebens". Ein für die zwei hoch emotionaler Fall, doch der Story fehlte die Glaubwürdigkeit.

Polizisten-Gewerkschaft kritisiert ARD-"Tatort" Der "Tatort" beruht auf einem wahren Fall: Der Asylwerber Oury Jalloh verbrannte in Polizeigewahrsam. Die Polizei fühlt sich durch die Folge "vorgeführt".

1000. "Tatort"-Folge mit Milberg und Furtwängler als Duo Das Ermittlerduo für die Jubiläumsfolge steht fest: Maria Furtwängler und Axel Milberg ermitteln im Fall "Taxi nach Leipzig". Gezeigt wird die Folge im Herbst 2016.

"Tatort" München: Flüssige Stimmung, solider Fall In "Die letzte Wiesn" ermitteln die Münchner Kommissare am Oktoberfest. In einem Bierzelt werden wiederholt Gäste vergiftet.

"Tatort": In Frankfurt sind nur die Fälle kompliziert Der zweite Fall des neuen "Tatort"-Duos Brix und Janneke lässt einen die Frankfurter Ermittler ins Herz schließen. Ansonsten? Nichts Neues.

„Tatort“ Luzern: Ein Kipferl, zwei Dum-Dum Der „Tatort“ ist aus der Sommerpause zurück: Ein Serienkiller versetzt Luzern in Angst. Reto Flückiger und Liz Ritschard ermitteln in einem psychologisch hintergründigen Fall.

Heike Makatsch wird "Tatort"-Kommissarin In einem "Tatort"-Special wird Heike Makatsch als "verlorene Tochter" in Freiburg ermitteln. Die Folge soll 2016 ausgestrahlt werden.

"Tatort" Luzern: Die hässliche Seite der Schweiz Mit dem Schweizer Krimi "Schutzlos" geht der "Tatort" in die Sommerpause. Reto Flückiger und Liz Ritschard ermitteln im Modfall eines nigerianischen Drogendealers.

Sebastian Schipper verlässt NDR-"Tatort" Der Regisseur, der für seinen Spielfilm "Victoria" mehrfach ausgezeichnet wurde, spielte den vernünftigen besten Freund von Ermittler Thorsten Falke.

"Tatort" Stuttgart: Tod eines Saubermanns Der "Tatort: Der Inder" bedient Skeptiker mit fiktionalen kriminellen Machenschaften rund um "Stuttgart 21". Topaktuell, aber auch klischeehaft.

"Tatort": In Münster ermittelt der "Bussibär" Jan Josef Liefers und Axel Prahl mimen als Professor Boerne und Kommissar Thiel diesmal als schwules Paar. Nicht sehr glaubwürdig, aber lustig.

"Tatort" Bremen: Wenn Ökos rot sehen Ein Naturschützer ist tot, ein anderer wird vermisst. Ein Fall für die Bremer Inge Lürsen und Nils Stedefreund. Die „Tatort“-Episode „Wer Wind erntet, sät Sturm“ verspricht Spannung.

"Tatort" Frankfurt: Im Kuschel-Kommissariat Die neuen Frankfurter "Tatort"-Kommissare lösen in ihrem ersten Fall "Kälter als der Tod" ein dunkles Familiengeheimnis. Und arbeiten ungewohnt konfliktfrei zusammen.

Mehr als 10 Millionen sahen letzten Leipzig-"Tatort" Die finale Episode mit Simone Thomalla und Martin Wuttke sahen in der ARD 10,06 Millionen Menschen, im ORF durchschnittlich 626.000.

"Tatort" Leipzig: Katharsis und Kindesentführung In ihrem letzten Fall "Niedere Instinkte" suchen Eva Saalfeld und Andreas Keppler nach einem vermissten Mädchen. Im Fokus liegt aber die Beziehung der beiden Kommissare: Die Wogen gehen hoch.

"Tatort" Köln: Im Vorhof der Gewalt Max Ballauf und Freddy Schenk ermitteln in "Dicker als Wasser" gegen ein ungleiches Vater-Sohn-Gespann. Ein solider Fall, aus dem Armin Rohde als Ungustl hervorsticht.

„Tatort“: Die wundersame Wiederkehr des Fabian Hinrichs Der exzellente Charakterdarsteller Fabian Hinrichs übernimmt die Leitung der Mordkommission Franken und brilliert, auch mit trockenem Humor.

"Tatort": Überraschung gelungen, Hase tot „Frohe Ostern, Falke“ ist ein "Tatort" wie ein Kammerspiel. Wotan Wilke Möhring spielt diesmal nur eine Nebenrolle. Ostermontag, 20.15 Uhr, im ORF.

Til Schweiger will "Tatort" ins Kino bringen Die Dreharbeiten beginnen im Juli. Im Kino-"Tatort" wird Schweiger seine TV-Rolle Nick Tschiller verkörpern. Seinen Partner spielt Fahri Yardim.

"Tatort": Österreicherin Weisz ermittelt in Norddeutschland Petra Schmidt-Schaller steigt aus dem norddeutschen "Tatort" aus. Statt ihr wird Franziska Weisz Ermittlerin an der Seite von Wotan Wilke Möhring.

"Tatort" Kiel: Kinderparty bei einem Pädophilen In der beklemmenden Folge "Borowski und die Kinder von Gaarden" sind alle Opfer. Zwei Stars aus "Game of Thrones" spielen "Wahrheit oder Pflicht".

"Tatort" Berlin: Koks, Gedärme und die Abgründe der Großstadt Berlin hat ein neues Ermittlerteam. Ihr erster Fall, "Das Muli", führt Rubin und Karow in die Drogenschmugglerszene - daneben beschäftigen sie aber auch ihre eigenen Geheimnisse.

"Tatort" Bremen: Drei Frauen und ein Vermisstenfall Im „Die Wiederkehr“ taucht ein vermisstes Mädchen nach zehn Jahren wieder auf. Kommissarin Lürsen lüftet ein erdrückendes Familiengeheimnis.

Österreich-"Tatort" erreicht Zuschauerrekord in Deutschland 9,59 Millionen deutsche Zuschauer sahen die Folge "Grenzfall" mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser.

Österreich-"Tatort": Der Tote aus der Thaya Der neue Österreich-"Tatort" erzählt eine wahre Geschichte rund um Spitzel im Kalten Krieg. Die Uni Wien hat einen kleinen Gastauftritt.

"Tatort": Moralischer Abgang in Frankfurt Joachim Król gibt in "Das Haus am Ende der Straße" das letzte Mal den Frankfurter Ermittler Steier - und sucht den Frieden mit sich selbst.

"Tatort" Leipzig: Wenn im Kopf die Sicherung durchbrennt "Tatort: Blutschuld" kommt (zu) spät auf Touren, steigert sich aber zum Schluss dann doch noch zum Thriller - mit einer Mischung aus Wahnsinn und Rachegelüsten.

"Tatort" Konstanz: Ein mordsteurer Wein Was hat der Tod eines jungen Mannes mit den kostbaren Weinflaschen zu tun, in die zur Steuervermeidung gerne investiert wird? Ein schwerfälliger Fall vom scheidenden Bodensee-Team.

„Tatort“ Köln: Vom Tod der Zivilcourage Das Kölner Duo Ballauf und Schenk ermittelt in „Freddy tanzt“ nach dem Tod eines obdachlosen Musikers. Jeder scheint involviert, doch keiner will etwas gesehen haben. Eine Parabel auf die heutige Ich-Gesellschaft.

"Tatort": Rekord für Borowski und Brandt Die Folge "Borowski und der Himmel über Kiel" lockte am Sonntag 10,67 Millionen deutsche Zuschauer vor den Fernseher.

"Tatort" Kiel: Requiem für einen Traum Borowski und Brandt ermitteln in "Borowski und der Himmel über Kiel" in der norddeutschen Drogenszene – ein düsterer Fall, der nachdenklich stimmt.

„Tatort“ Ludwigshafen: Stadt, Land, Tod Die psychisch angeschlagene Kommissarin Lena Odenthal wird in der Episode "Die Sonne stirbt wie ein Tier" durch einen Mord auf einem Pferdehof aus ihrer Reha gerissen.

"Tatort": Tod im braunen Sumpf Die neue "Tatort"-Episode "Hydra" führt das Kommissaren-Quartett in die Neonazi-Szene Dortmunds. Ein durchaus spannender TV-Krimi.

Eine hohe Fluktuation beim „Tatort“ Die Ermittler aus Erfurt geben nach zwei Folgen auf. In Frankfurt, Berlin, Nürnberg treten 2015 neue Teams an.

(Zu) harte Kritiken: Erfurter "Tatort"-Ermittler geben auf Nur zwei Folgen lang ermittelten Friedrich Mücke und Alina Levshin am "Tatort". Sie steigen aus - der Erfurter "Tatort" wird eingestellt.

„Tatort“: Tod am Wiener Ring Nach dem Satire-„Tatort“ mit Nora Tschirner und Christian Ulmen wird es am Sonntag in Wien wieder ernster – rund um einen Mord in diplomatischen Kreisen.

"Tatort" Saarbrücken: Traue keinem Weihnachtsmann In "Weihnachtsgeld" weihnachtet es (zu) sehr: Weihnachtslieder, ein Wunder und Gregor Bloéb als sentimentaler Bordellkönig. Am 26.12. nur auf ARD.

"Tatort" Erfurt: Es kann nur einen Maulwurf geben In "Der Maulwurf" wühlt das junge Trio Henry Funck, Maik Schaffert und Johanna Grewel in der Vergangenheit. Die Verdächtigen sind in dem Fall leider zu überschaubar.

"Tatort" Kärnten: Nicht nur der Kommissar leidet an Amnesie Als erster „Tatort“-Kommissar überhaupt ermittelt Harald Krassnitzer in Kärnten. Für „Unvergessen“ packt Regisseur Bigler ein NS-Massaker und dessen Verdrängung in einen spannenden Fall.

Bodensee-"Tatort" aus Konstanz wird eingestellt Klara Blum geht in Pension: Nach 14 Jahren soll die Reihe mit Hauptdarstellerin Eva Mattes und Sebastian Bezzel als Co-Ermittler "ausklingen".

Starke Quote für Furtwängler-"Tatort" In Deutschland sahen mehr als 10 Millionen Menschen die jüngste "Tatort"-Episode "Der sanfte Tod". Der ORF zählte 546.000 Zuseher.

"Tatort": Es wird eng im Schweinegürtel Im Fall "Der sanfte Tod" überlebt ein mächtiger Wurstfabrikant einen Anschlag. Sein Chauffeur stirbt dabei. Kommissarin Charlotte Lindholm ermittelt im Fleischmilieu.

"Tatort": Syrienkrieg in Oldenburg Das Bundespolizei-Duo Lorenz und Falke lässt in "Die Feigheit des Löwen" einen Passfälscher auffliegen – und findet sich im Syrienkonflikt wieder.

''Tatort'': Die 15 meistgesehenen Episoden "Eine Frage des Gewissens" schaffte es am vergangenen Sonntag mit beachtlichen 10,41 Millionen in die Top 15. Die Bestenliste dominiert aber ein anderes Team.

"Tatort": Traue keinem Robin Hood im Nadelstreif Im Stuttgarter Fall "Eine Frage des Gewissens" tötet Kommissar Lannert einen Räuber. Sein Gewissen und ein Opferanwalt klagen ihn deshalb an.

"Tatort": Til Schweiger lobt Helene Fischer Die Schlagersängerin absolvierte ihren "Tatort"-Drehtag in Hamburg. Fischer spielt nach NDR-Angaben eine ambivalente und vielschichtige Rolle.

„Tatort“ Berlin: Ein parapsychologischer Thriller In „Vielleicht“ träumt eine junge Frau von Verbrechen, die Mordkommission will sie verhindern. Kommissar Starks letzter Fall im „Presse“-Check.

"Tatort" Weimar: Eine Dschungel-Prüfung für den Kommissar Nora Tschirner und Christian Ulmen sollen es in "Die fette Hoppe" mit dosiertem Humor und mäßiger Spannung allen recht machen. Sonntag, 20.15 Uhr, ORF 2.

"Tatort" Ludwigshafen: Die Rache des Opfers Ein Mann wird in "Blackout" unter K.O.-Tropfen gesetzt und umgebracht. Lena Odenthal tappt schlaflos auf falschen Fährten.

"Tatort" mit Leichenrekord und guter Quote 9,3 Millionen sahen am Sonntag in der ARD den jüngsten "Tatort"-Krimi "Im Schmerz geboren". Mehr als 50 Leichen zählt die stets genaue Experten-Seite "Tatort-Fundus".

"Tatort" Wiesbaden: Ein Shakespeare'sches Drama Duelle am Bahnsteig, Shakespeare-Rezitation und wuchtige Musik von Beethoven: Der "Tatort: Im Schmerz geboren" ist herausragend anders.

"Tatort" aus Ludwigshafen bald mit drei Ermittlern Johanna Stern, gespielt von Lisa Bitter, wird das Duo Lena Odenthal und Mario Kopper verstärken. Ihren ersten Einsatz hat sie am 26. Oktober in der Folge "Blackout".

"Tatort" Konstanz: Immer diese bösen Väter! Jede Menge Klischees im "Tatort" aus Konstanz: Vom düsteren Titel ("Winternebel") über das Lösegeld im Sackerl bis zur Kälte reicher Familien.

Kölner "Tatort": Phantombild aus realem Mordfall In der jüngsten „Tatort“-Folge wurde ein Phantombild eines realen Mordfalls gezeigt. Der Fall ist bis heute ungelöst.

"Tatort" Köln: (Nicht) nur die Liebe zählt In der "Tatort"-Episode "Wahre Liebe" wird die Betreiberin einer Internet-Partneragentur tot aufgefunden. Das Kölner Duo Ballauf und Schenk ermittelt gewohnt unaufgeregt.

"Tatort": Beste Quote seit 21 Jahren Die gestrige Episode "Mord ist die beste Medizin" sahen 13,13 Millionen Menschen. Die Münsteraner Thiel und Boerne sind damit die erfolgsreichsten aktiven "Tatort"-Ermittler.

„Tatort“ Münster: Wenn Boerne Dr. House spielt "Mord ist die beste Medizin" führt Thiel und Boerne ins Krankenhaus, wo der Rechtsmediziner aufblüht. Allein die Nebenhandlung stört.

"Tatort" mit Til Schweiger für Kollegen "merkwürdig" "Ich finde es komisch, Bruce Willis sein zu wollen", sagt Udo Wachtveitl, der den Münchner Kommissar Leitmayr spielt. Die Häme habe Schweiger aber nicht verdient.

"Tatort" München: Der unfreie Araber Leitmayr und Batic finden im Auto eines arabischen Prinzen einen Toten und stolpern durch das Minenfeld der hohen Diplomatie. Klischees gibt es zuhauf.

Four more years: Til Schweiger bleibt "Tatort" erhalten Der Schauspieler Til Schweiger hat seinen Vertrag verlängert. Seine Figur Nick Tschiller könnte auch bald im Kino zu sehen sein.

Der Schweizer „Tatort“: Mord, Affären und ein Whistleblower In „Verfolgt“ hat der Hauptverdächtige der Luzerner Ermittler schlimmere Feinde als die Polizei. Der neue „Tatort“ im „Presse“-Check.

Paradiesische Quote für österreichischen "Tatort" Bis zu 1,1 Millionen Menschen sahen am Sonntagabend auf ORF 2 die neueste "Tatort"-Episode mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser.

ORF-Marktanteil sinkt auf 30 Prozent, Puls 4 legt zu Im August erreichte ORF eins 9,1 Prozent Marktanteil, ORF 2 erzielte 21 Prozent. ProSieben war erfolgreichster deutscher Sender.

"Tatort": Adele Neuhauser in einer „heftigen Geschichte“ Die Krimi-Reihe startet mit einem Österreich-Beitrag in die neue Saison. In „Paradies“ geht es um Altersarmut und die zerstörerische Wirkung von Crystal Meth. Adele Neuhauser ermittelt als Bibi Fellner.

„Tatort" Österreich: Und ewig lockt das Paradies In „Tatort - Paradies" decken Bibi und Moritz am Sonntag in ORF2 einen Rentner-Schmuggelring auf: Altersarmut, gekonnt thematisiert.

Tatort-Kommissare: Wer wo ermittelt Gut sieben Millionen Menschen verfolgen die Kriminalfälle im "Tatort"-Universum. Die Ermittler im Überblick - von Konstanz über Hamburg bis nach Wien.

Wiener "Tatort": Eitelkeiten der Branche nerven Streitereien um die beste Pointe gehen Harald Krassnitzer "am Hintern vorbei".

"Tatort" mit Tschirner und Ulmen: Sophie Rois spielt mit Der Weimarer "Tatort" bekommt Verstärkung: Sophie Rois wird imzweiten Fall von Nora Tschirner und Christian Ulmen zu sehen sein.

Helene Fischer neben Til Schweiger im "Tatort"? Im Quotenwettrennen soll sich Til Schweiger für seinen nächsten "Tatort" Helene Fischer als Unterstützung gewünscht haben. Der NDR hat das Gerücht nicht bestätigt.

"Tatort": Kinder, die mit Geigen schlagen Der "Tatort" im Presse-Check: In "Ohnmacht" wird der Kölner Ermittler vor die U-Bahn geschubst. Verdächtig: gewaltbereite Teenager mit guter Kinderstube.

"Tatort": Leiser Tod und ein Kommissar in der Bredouille "Tatort" im "Presse"-Check: "Am Ende des Flurs" ist ein trauriger Fall mit überraschendem Ende samt Cliffhanger.

Offizieller Spoiler aus Bayern: Der Franz schafft's Ein „Tatort“ mit Cliffhanger ist nicht zu verkraften. Und schon gar nicht so kurz vor der Pensionierung.

"Tatort": Waffen, Warlords und das Duo wider Willen "Tatort" im "Presse"-Check: "Kaltstart" mit Wotan Wilke Möhring und Petra Schmidt-Schaller ist ehrgeizig und besticht vor allem durch die Figuren.

„Tatort" in Luzern: Zornige Väter und spiritueller Wahn "Tatort" im "Presse"-Check: In "Zwischen zwei Welten" stoßen Ritschard und Flückiger auf eine desolate Familie, Wut und Selbstjustiz. Heute, 20.15 Uhr, im ORF.

"Tatort" in Münster: Säure aus der Spritzpistole Der "Tatort" im Presse-Check: Thiel und Boerne, die Ermittler aus Münster, sind einem Comic-Bösewicht im Baumwoll-Cape auf der Spur.

"Tatort": Borowski und seine "seltsamen Frauen" Der "Tatort" im "Presse"-Check: Ein mysteriöser Fall mit Borowski und Brandt, also Milberg und Kekilli, gedreht von der österreichischen Regisseurin Sabine Derflinger.

Starke Quote für "Tatort"-Episode "Der Fall Reinhardt" Die jüngste "Tatort"-Folge sahen in der ARD am Sonntagabend 11,29 Millionen. Die Kölner Kommissare übertrumpften damit auch Til Schweigers Krimi.

"Tatort": Wenn die Matratzen brennen Der "Tatort" im "Presse"-Check: Ein tieftrauriger Fall aus Köln. Die Kommissare Ballauf und Schenk müssen herausfinden, wer eine Familienvilla in Brand gesetzt hat und drei Kinder auf dem Gewissen hat.

"Tatort" mit Til Schweiger als Mediatheken-Hit Innerhalb von einer Woche wurde die "Tatort"-Episode "Kopfgeld" 1,7 Millionen Mal aufgerufen. Damit ist der Krimi der erfolgreichste Film der ARD-Mediathek.

"Tatort": Thomalla hat mehr Zuschauer als Schweiger Am Sonntagabend verfolgten 10,24 Millionen in der ARD die neue "Tatort"-Episode mit Simone Thomalla und Martin Wuttke. Via ORF waren 730.000 dabei.

"Tatort" mit rosa Fußfesseln und liebeshungrigen Mittvierzigern Der „Tatort“ im „Presse“-Check: In „Frühstück für immer“ sind die Leipziger Ermittler einem Fesselmörder auf der Spur. Ein komplexer Psychokrimi über die Macht der Begierde.

"Tatort": Til Schweiger weit entfernt vom Quotenrekord Am Sonntagabend sahen im Schnitt 10,21 Millionen den ARD-Krimi. Schweigers erster Fall hatte noch 12,7 Millionen Zuschauer angelockt.

Neue "Tatort"-Folge "Kopfgeld": Größer, schneller, Schweiger Die heutige "Tatort"-Episode stellt einen Leichenrekord auf. Til Schweiger ermittelt zum zweiten Mal als Nick Tschiller.

Ein "Tatort" mit Til Schweiger und 19 Toten Der "Tatort" im "Presse"-Check: "Kopfgeld" ist brutal und vohersehbar. Til Schweiger sorgt als Kommissar Nick Tschiller für unfreiwillige Komik.

Starke "Tatort"-Quote: 10 Mio. Zuschauer sahen "Abgründe" Krassnitzer und Neuhauser schlagen mit ihrer "Tatort"-Folge George Clooney: Mehr Zuschauer für "Abgründe" als für "The Descendants".

Ein "Tatort" zwischen Wiener Schmäh und Killerinstinkt Der „Tatort" im „Presse"-Check: In „Abgründe" geht dem Wiener Ermittler-Duo, das mehr Witz hat als die meisten Kollegen, der Schmäh aus.

Die »Tatort«-Kommissare im Visier Die deutschen Grünen haben den Twitter-Account @TatortWatch ins Leben gerufen. Dort decken sie jeden Sonntagabend live Rechtsverletzungen im aktuellen Krimi auf. Auch Österreicher twittern mit.