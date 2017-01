Sexuelle Belästigung: "Bild"-Herausgeber Diekmann angezeigt

Kai Diekmann, Noch-Herausgeber der Bild-Gruppe, muss sich gegen den Vorwurf des sexuellen Übergriffs wehren. Wie der aktuelle "Spiegel" berichtet, wirft ihm eine Mitarbeiterin des Unternehmens vor. Er soll sie nach einer Klausurtagung in Potsdam im Sommer beim Baden belästigt zu haben. Die dortige Staatsanwaltschaft bestätigte eine Strafanzeige und Ermittlungen.



Die Mitarbeiterin habe sich unmittelbar nach dem angeblichen Übergriff an das Unternehmen gewandt, heißt es beim Springer-Verlag gegenüber dem "Spiegel". Rechtsexperten hätten mit den zur Verfügung stehenden Mitteln allerdings kein strafbares Verhalten feststellen können. Um den Vorwurf aber rechtsverbindlich klären zu lassen, habe man die Erkenntnisse mit dem Einverständnis Diekmanns an die Staatsanwaltschaft gegeben. Die Anzeige der Mitarbeiterin sei unmittelbar danach erfolgt. Diekmann bestreitet den Vorwurf.

Diekmann verlässt Springer

Die Anzeige könnte dazu geführt haben, dass Diekmann bei Springer schneller geht als geplant. Ende 2016 hatte der langjährige "Bild"-Chefredakteur bekannt gegeben, den Medienkonzern Ende Jänner zu verlassen. Die Entscheidung dazu sei schon vor über einem Jahr gefallen, heißt es aus dem Unternehmen.

>>> Bericht auf "Spiegel.de"

