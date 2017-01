Coen-Brüder planen eigene Fernsehserie

Die Coen-Brüder arbeiten einem Medienbericht zufolge erstmals an einer eigenen Fernsehserie. Die Schöpfer von Kultfilmen wie "The Big Lebowski" haben ein Drehbuch für eine Western-Miniserie namens "The Ballad of Buster Scruggs" geschrieben und werde auch Regie führen, berichtete "Variety" am Dienstag auf seiner Website unter Berufung auf die Produktionsfirma Annapurna Television.

Bei dem Projekt sollen demnach Fernsehen und Kino miteinander verbunden werden. Joel (62) und Ethan Coen (59) gewannen im Jahr 2008 Oscars in den Kategorien bester Film, bester Regisseur und bestes adaptiertes Drehbuch für ihren Western-Film "No Country For Old Men".

An der Serie "Fargo", die von ihrem gleichnamigen Film inspiriert wurde, sind die Brüder als Produzenten beteiligt.

(APA/dpa)