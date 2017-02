ATV-Verkauf ist unterschrieben

Der Verkauf des österreichischen Privatsenders ATV an die deutsche Sendergruppe ProSiebenSat.1 Puls 4 ist unterschrieben. Das gab ProSiebenSat.1 Puls 4 am Dienstag bekannt. Demnach wurden die Verträge am gestrigen Montag unterzeichnet. Ziel des Verkaufs sei es, ATV in die Sendergruppe "zu integrieren und die Position von ATV auf dem österreichischen TV-Markt so nachhaltig zu stärken", sagte Markus Breitenecker, der Geschäftsführer von ProSiebenSat.1 Puls 4.

Der gebürtige Österreicher Herbert Kloiber, dem die Tele-München-Gruppe gehört, ist seit 2008 auch Alleineigentümer von ATV. Bereits im Vorjahr kündigte er einen Verkauf des Senders an. "ATV war mein größter Fehler. Ich will meinem Sohn mit ATV kein Danaergeschenk machen", hatte er damals gesagt. Er will sein Unternehmen Ende des Jahres an seinen Sohn übergeben. Grund für den Verkauf dürfte die wirtschaftliche Entwicklung des Senders sein. Kloiber macht mit ATV nach eigenen Angaben Verluste in zweistelliger Millionen-Höhe.

Kloiber sagte nun, er freue sich, "dass wir für den Fortbestand des Unternehmens die optimale Lösung gefunden haben."

Verkauf unter Auflagen

Nun muss noch die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) der Übernahme zustimmen. Diese dürfte unter Auflagen zustimmen, kündigte BWB-Chef Theodor Thanner vergangenen Donnerstag an. Als mögliche Auflagen wurden etwa eine getrennte Werbevermarktung und eine weiter eigenständige ATV-Redaktion kolportiert.

Der Verkauf von ATV an die ProSiebenSat.1-Gruppe, die hierzulande Puls 4 betreibt, sorgt auch für Kritik: Denn damit werden die beiden größten österreichischen Privatsender in deutscher Hand sein. Durch den Verkauf verschiebt sich auch das Kräfteverhältnis auf dem Werbemarkt noch stärker zugunsten der Privatsender: Der ORF kam im vergangenen Jahr auf 30 Prozent der Werbeeinnahmen, ProSiebenSat1Puls4 und die zwei ATV-Sender zusammen hingegen kamen auf 42,8 Prozent.

(Red./APA)