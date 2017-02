Streaming-Tipps: Eins und eins ergibt zwei

Kaum ein Format ist besser geeignet, das Auf und Ab in einer langjährigen Partnerschaft darzustellen als jenes der Serie. Filme enden häufig, wenn sich das Paar endlich gefunden hat. Serien beginnen hier oder kurz nach der Hochzeit – und schildern den ganz normalen Ehealltag fast immer mit Humor, also in Sitcoms. Dort dreht es sich nach der Familie („Roseanne“, „The Cosby Show“, „Full House“, etc.) und Freunden („Friends“, „How I met your mother“, „New Girl“) am dritthäufigsten um Paare: In „King of Queens“ geht es eigentlich um die Beziehung von Doug und Carrie Heffernan, die trotz Carries anstrengendem Vater Arthur (Jerry Stiller) und Dougs Leibesfülle gut funktioniert.

Wert zu wissen: Das ist ein premium-Artikel. Erfahren Sie mehr ... Das ist drin: 5 Minuten

811 Wörter

2 Videos

4 Bilder Wollen Sie weiterlesen? Bitte registrieren Sie sich, um „Die Presse“-premium kostenlos zu testen. Jetzt registrieren oder, falls Sie schon einen "Presse"-Account haben Jetzt anmelden