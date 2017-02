„Breitbart“-Blogger verliert Buchdeal wegen Pädophilie-Verharmlosung

Eine seiner Aussages hat den umstrittenen Blogger des rechtspopulistischen US-Nachrichtenportals „Breitbart News“, Milo Yiannopoulos, in Bedrängnis gebracht. Yiannopoulos wird die Verharmlosung von Pädophilie vorgeworfen. Der Brite, der sich offen zu seiner Homosexualität bekennt, äußerte sich in einem Videointerview positiv über die Beziehung zwischen „jungen Burschen“ und älteren Männern, heißt es in dem Mitschnitt eines Livevideos, das auf Twitter verbreitet wird. Wenn man sich zu einem sexuell reifen 13-Jährigen hingezogen fühle, sei das kein Kindesmissbrauch, sondern nur, wenn das Kind noch nicht die Pubertät erreicht habe, sagte er. Er findet, eine Beziehung zu einem wesentlich älteren Mann könne eine „wahnsinnig positive Erfahrung“ sein.

Der Verlag Simon & Schuster hat aufgrund dieser Aussagen nun einen Buchvertrag mit Yiannopoulos zurückgezogen. Das bestätigte der Blogger auch selbst auf Facebook. „Ich habe schon Schlimmeres erlebt“, schrieb er. „Ihr werdet mich nicht besiegen.“

Dem „Guardian“ zufolge soll Yiannopoulos bereits 250.000 Dollar Anzahlung erhalten haben. Das geplante Buch mit dem Titel „Dangerous“ hätte am 13. Juni erscheinen sollen.

„Breitbart News“-Mitarbeiter fordern Entlassung

Das US-Magazin „Washingtonian” berichtet außerdem, dass Mitarbeiter von „Breitbart News“ die Entlassung von Yiannopoulos fordern und damit drohen, sonst selbst zu kündigen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Blogger und Anhänger des US-Präsidenten Donald Trump für einen Skandal sorgt. Seine Beiträge mit Titeln wie "Es gibt keine Diskriminierung von Frauen in der IT-Branche, sie sind nur schlecht in den Vorstellungsgesprächen", "Verhütung macht Frauen hässlich und verrückt" oder "Die Schwulenrechte haben uns dümmer gemacht - Zeit, sie wieder abzuschaffen" führten zu heftigen Kontroversen.

Von Twitter gesperrt

Vergangenes Jahr wurde er vom Kurznachrichtendienst Twitter gesperrt, weil er die schwarze Schauspielerin Leslie Jones rassistisch beschimpfte.

Anfang Febuar musste ein Auftritt von Yiannopoulos auf dem Campus der nordkalifornischen US-Universität in Berkeley wegen gewalttätiger Proteste kurzfristig abgesagt worden. Tausende Menschen hatten demonstriert. Die Polizei schritt ein, als Demonstranten Feuer legten, Scheiben einschlugen und Absperrungen niederrissen. Etwa 150 maskierte Unruhestifter hätten die Gewalt angezettelt, hieß es von der Universität.

Daraufhin mischte sich Trump selbst ein und drohte der Universität mit der Streichung der Bundesmittel.

>> Bericht im „Washingtonian”

>> Bericht im "Guardian"

(Red./APA/dpa)