Ultrarechter Blogger Yiannopoulos verlässt "Breitbart News"

Der massiv in die Kritik geratene ultrarechte Blogger Milo Yiannopoulos hat das Portal "Breitbart News" verlassen. Er lege "mit sofortiger Wirkung" seine Arbeit als Redakteur für "Breitbart" nieder, sagte der Blogger und bekennende Fan von US-Präsident Donald Trump am Dienstag vor Journalisten in New York.

Yiannopoulos hatte zuvor mit Äußerungen zu Sex mit Kindern den Zorn konservativer Kreise auf sich gezogen. In einem Video, das am Wochenende im Internet verbreitet wurde, hatte Yiannopoulos Sex von Männern mit 13-Jährigen verteidigt. Daraufhin widerrief die Amerikanische Konservative Union eine Einladung an den 32-Jährigen. Der Verlag Simon & Schuster sagte wegen des Videos die Veröffentlichung eine Buches namens "Dangerous" von Yiannopoulos ab.

Der Brite sagte nun bei seiner Pressekonferenz, "Breitbart" habe ihm zur Seite gestanden, "als andere eingeknickt sind". Es wäre nun "falsch", mit seinem Fall von den "wichtigen Berichten meiner Kollegen abzulenken". Die Entscheidung darüber, bei "Breitbart" auszutreten, habe er allein getroffen.

Das US-Magazin "Washingtonian" hatte zuvor berichtet, dass Mitarbeiter von "Breitbart News" die Entlassung von Yiannopoulos forderten und damit drohten, sonst selbst zu kündigen.

Das Portal erklärte, es akzeptiere den Rückzug. Yiannopoulos habe gleichwohl "dringend nötige Debatten über wichtige kulturelle Themen angestoßen". Früherer Chef der Seite ist Stephen Bannon, Trumps Chefberater im Weißen Haus.

Trump nennt er "Daddy"

Yiannopoulos, der seine Homosexualität offen lebt und der den neuen US-Präsidenten Donald Trump gerne als "Daddy" tituliert, versteht sich als Kämpfer gegen die politische Korrektheit. Seine Kritiker werfen ihm Rassismus und Frauenfeindlichkeit vor.

Anfang Februar hatte ein geplanter Auftritt von Yiannopoulos an der Universität Berkeley im Bundesstaat Kalifornien heftige Studentenproteste ausgelöst. Trump kündigte daraufhin an, der Uni die Bundesmittel zu kürzen.

(APA/AFP)