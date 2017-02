Bilderbuch: Zwei Songs bei Böhmermann, drei Konzerte in Wien

Komiker und TV-Moderator Jan Böhmermann hatte am Donnerstagabend bei der jüngsten Ausgabe von "Neo Magazin Royale" auf ZDF Neo die österreichische Band Bilderbuch zu Gast: "Ein fantastisches Album", urteilte Böhmermann über "Magic Life", den neuen Longplayer der erfolgreichen Formation um Sänger Maurice Ernst. Bei Böhmermann spielten Bilderbuch gleich zwei Songs aus dem Nachfolge-Werk von "Schick Schock": "Stress" und die ehemalige Nummer eins der FM4-Charts "Bungalow".

Derzeit sind sie auf "Fernsehtour", so Ernst, ehe es Ende März auf Konzerttour durch Deutschland, Schweiz und Österreich geht. Viele Konzerte sind bereits ausverkauft, auch das Zusatzkonzert in der Wiener Arena, am 17. Mai, ist ist bereits ausverkauft. Daher spielt die Band nicht nur am 17. und 18., sondern auch am 19. Mai ein Open Air in der Wiener Arena.

>> Neo Magazin Royale vom 23. Februar

>> Offizielle Website von Bilderbuch

