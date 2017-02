Goldene Kamera: Entertainer Dieter Thomas Heck wird geehrt

Showmaster-Urgestein Dieter Thomas Heck wird am Samstag bei der Verleihung der Goldenen Kamera für sein Lebenswerk geehrt. "Seine außergewöhnlichen Fähigkeiten haben die deutsche Unterhaltung über Jahrzehnte entscheidend geprägt", hieß es am Dienstag in einer Mitteilung der Funke Mediengruppe, dem Ausrichter der Veranstaltung.

Heck, der unter anderem von 1969 bis Ende 1984 die ZDF-"Hitparade" präsentierte, habe das Publikum über Generationen hinweg begeistert und sich immer für die deutsche Musik stark gemacht. "Vor allem der deutsche Schlager war für Dieter Thomas Heck immer eine Herzensangelegenheit - und ist es heute noch."

Allein 183 Mal präsentierte der "Schnellsprecher der Nation" die "Hitparade", seine Begrüßung "Hier ist Berlin" wurde legendär. Der 79-Jährige stand für Samstagabendshows wie "Melodien für Millionen", "Musik liegt in der Luft", "Die Super-Hitparade", die "Deutschen Schlagerfestspiele" oder "Die Schlagerparade der Volksmusik" vor der Kamera. Auch Unterhaltungssendungen wie "Die Pyramide" moderierte er. Dem Schlager hielt Heck stets die Treue - als Produzent, Texter, Sänger und als Moderator.

Der gebürtige Flensburger lebt mit seiner Frau Ragnhild in Spanien. Die Goldene Kamera, die er in der Kategorie Lebenswerk National erhält, wird am Samstag in Hamburg verliehen. Moderator Steven Gätjen führt durch die Show, die das ZDF live (ab 20.15 Uhr) überträgt.

(APA)