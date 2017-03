"Dancing Star" Martin Leutgeb hat sich die Sehne gerissen

Es war nur ein kurzes Abenteuer: Schauspieler Martin Leutgeb kann nicht an der neuen, elften Staffel "Dancing Stars" teilnehmen. Wie der ORF mitteilte, riss sich der "CopStories"-Darsteller beim heutigen Medientermin zur Tanzshow die Achillessehne. "Ich habe bei meinem Auftritt heute ein Schnalzen im linken Bein gespürt und habe den Presseevent noch irgendwie durchgezogen", wird Leutgeb zitiert.

Danach wurde bei einem Arzt der Riss der Achillessehne diagnostiziert. "Ich bin sehr traurig darüber, dass ich jetzt nicht dabei sein kann", so Leutgeb.

Wer an seiner Stelle den zehnten Platz für die am 31. März startende elfte "Dancing Stars"-Ausgabe einnehmen wird und mit Profitänzerin Alexandra Scheriau an den Start geht, soll in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden.

