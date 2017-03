ORF wirbt zum Weltfrauentag: #einefüralle

2009 war Sandra Miss Vienna und begann ihre Ausbildung zur Polizistin. Die Oma sei ihr Vorbild: „Die war eine wirkliche Macherin“, erzählt die 26-jährige in einem der Spots der ORF-Kampagne #einefüralle zum Weltfrauentag. Die Oma hätte allerdings nicht die gleichen Jobchancen gehabt: Erst seit 1967 dürfen Frauen als Polizistinnen in Wien Dienst tun – zunächst auch nur, um den Verkehr zu regeln und Strafzettel auszuteilen. Seither hat sich einiges getan. Aber nicht genug, sagt ORF-Fernsehdirektorin Kathrin Zechner im "Presse"-Interview:

Wieso entscheidet man sich als öffentlich-rechtlicher Sender, auf den Frauentag aufmerksam zu machen?

Ich habe den Blick auf Frauen am und im Sender jeden Tag. Als öffentlich-rechtliches Medienhaus ist es auch unsere Aufgabe, aber in diesem Fall ein besonderes Anliegen, diesen weltweiten Aktions-Tag in den ORF zu heben. Ganz im Sinne von: ORF – wir für sie.

Woran erkennt man, ob solche Aktionen eine Wirkung beim Zuseher haben? Kann man das messen?

Ein Messen der Reichweite passiert – wie bei Einzelsendungen ja auch – durch die Marktforschung. Was die Änderung von Einstellungen oder Sichtweisen betrifft, maße ich mir nicht an, darüber zu urteilen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir mit der Breite des Programms und der jährlich neu konzipierten, thematisch ergänzenden Kampagne viele Menschen zum Nachdenken anregen.

Ist Aktionismus an so einem Tag mittlerweile out oder immer noch berechtigt?

Das Wort „Aktionismus“ wird leider zu oft negativ gesehen. Wir wollen diesen Tag nutzen, um das, was wir täglich tun, stärker ins Rampenlicht zu stellen. Wir zeigen starke Frauen und konfrontieren unser Publikum mit den Herausforderungen und der Situation von Frauen heute in Österreich und der Welt. Solange es noch in Bereichen wie Bezahlung, Bildungszugang und anderen Themen Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen gibt, solange ist Aktionismus berechtigt und notwendig.

Wann wird es den ersten Frauentag geben, an dem wir nicht mehr groß darüber reden müssen, weil die Gleichberechtigung soweit gediehen ist, dass der Tag beinah obsolet wird?

Wenn ich die jetzigen Entwicklungen weltweit durch eine feministische Brille betrachte, bin ich leider wieder pessimistischer geworden. Wir werden Gleichstellung und Gleichberechtigung wahrscheinlich noch lange zum Thema machen müssen.

Was ist die Intention der aktuellen Kampagne? Wer soll angesprochen werden?

Im Sinne der Gleichwertigkeit stellen wir das Thema Selbstbewusstsein, die lebensbejahende, gestalterische Kraft von Frauen in den Mittelpunkt. Frauen erzählen, warum und wie sie ihren Weg gegangen sind, sich von Konventionen und Erwartungshaltungen frei gemacht haben. Die Kampagne - von unserer Dodo Roscic konzipiert - ist breit angelegt. Wir wollen bewusst Frauen und Männer ermutigen, selbstbewusst und auf Augenhöhe zu agieren.

Und wie schaut es im ORF aus?

Ich habe die Frauen in den höheren Positionen gestärkt, Bildschirmpräsenz in jedem Genre erhöht, intensive Zusammenarbeit intern mit unserem Gleichstellungsteam forciert und externe Vernetzung über die new faces Datenbank mit Schulungen für Expertinnen implementiert – und es ist immer noch genug zu tun, um das Wertvollste und Produktivste zu erreichen: fifty-fifty.