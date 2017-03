Fernsehen mit Kultur vom 17. bis 23. März

Noch eine Krankenhausserie? In diesem Fall ist aber kein „more of the same“ zu erwarten. Denn die ARD zeigt seine erste historische Krankenhausserie: In sechs Folgen erzählt „Charité“ Medizin- und Krankenhausgeschichte des 19. Jahrhunderts – einer Zeit großer wissenschaftlicher Entwicklungen, aber auch furchtbarer hygienischer Bedingungen. Die Charité besteht seit 1710, als König Friedrich I. vor den Toren Berlins ein Pesthaus erreichten ließ – heute zählt sie zu den größten Kliniken Europas. Die History-Serie erzählt von den menschlichen Schicksalen, die mit dem Aufstieg dieser medizinischen Einrichtung untrennbar verbunden waren – darunter jene der ­späteren Nobelpreisträger Robert Koch, Emil Behring und Paul Ehrlich. Und sie erzählt von der mittellosen Ida, die die Kosten für ihre Behandlung abarbeiten muss. Dabei reift ihr Plan, Ärztin zu werden – doch ein Medizinstudium war für eine Frau damals nur in der Schweiz möglich (ab 21. 3., 20.15 h, im Ersten).