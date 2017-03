Schweighöfers "You Are Wanted" bekommt eine zweite Staffel

Matthias Schweighöfer darf sich auf eine Fortsetzung der Amazon-Prime-Serie "You Are Wanted" einstellen. Der Streamingdienst hat bereits kurz nach dem Start der ersten sechs Folgen eine weitere Staffel der Thrillerserie in Auftrag gegeben, wie Amazon am Mittwoch in München mitteilte. Über den Umfang gab es keine Angaben. Der Grund sei der weltweit hohe Zuspruch am Startwochenende.

"You Are Wanted" habe in 70 Ländern zu den fünf meistgesehenen Sendungen von Amazon gehört, darunter Kanada, Mexiko, Brasilien, Frankreich, Italien und Spanien.

In Deutschland habe die Produktion den stärksten Start einer Serie in der Amazon-Geschichte hingelegt, hieß es weiter. Auch die Bewertungen seien so gut wie nie. Konkrete Abrufzahlen nennt das Unternehmen nicht.

Schweighöfer führte auch Regie

In "You Are Wanted" spielt der 36-jährige Schweighöfer einen verzweifelten Familienvater, dem Hacker seine Identität rauben. Schweighöfer ist nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Regisseur und mit der Firma Pantaleon auch Produzent der Serie.

