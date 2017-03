Fernsehen mit Kultur vom 24. bis 30. März

Eine Doku für Cineasten: Zehn Jahre lang haben Noah Baumbach und Jack Paltrow Material recherchiert und Gespräche mit dem Regisseur von u. a. „Carrie – Des Satans jüngste Tochter“ (1976), „Scarface“ (1983) und „Der Tod kommt zweimal“ (1984) geführt. In „Brian De Palma“ erinnert sich der Thriller- und Actionspezialist (der mit „Wise Guys“ 1986 auch einen Abstecher ins Komödienfach übernommen hat, wie das Foto beweist) an seine Anfänge, erzählt von Zwängen der Hollywoodindustrie und davon, dass Stars wie Robert De Niro, Al Pacino oder Orson Welles oft ihren Text nicht konnten. Schon früh begeisterte sich De Palma für Alfred Hitchcock, insbesondere für dessen Meisterwerk „Vertigo“, von dem er sich für den Psychothriller „Schwarzer Engel“ (1975) inspirieren ließ. In der Doku erzählt De Palma auch, wie eifersüchtig Cliff Robertson beim Dreh auf die hervorragende Geneviève Bujold reagiert hat. Amüsant! (26. 3., Arte: 20.15 h, „Schwarzer Engel“, 21.50 h, Doku).