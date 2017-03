296.000 lesen täglich die „Presse“

Vor allem Akademiker und Besserverdiener greifen zur „Presse“: Das zeigt die am Donnerstag veröffentlichte Media-Analyse 2016. Demnach erzielte die Zeitung in der Gesamtbevölkerung (ab 14 Jahren) eine Reichweite von vier Prozent (296.000 Leser) – das sind täglich um tausend Leser mehr als 2015. Unter den Akademikern ist der Anteil der „Presse“-Leser dreimal so hoch – und lag 2016 bei zwölf Prozent. Bei Personen mit einem persönlichen Nettoeinkommen von 3000 Euro oder mehr erzielte „Die Presse“ 10,8 Prozent Reichweite. „Die Presse am Sonntag“ hat sich auf dem Lesermarkt bestens etabliert: Nach 325.000 Lesern 2015 (4,5 Prozent Reichweite) erreichte sie im vergangenen Jahr 342.000 Leser (4,6 Prozent).

Boulevard verliert

Insgesamt ist die Reichweite der Tageszeitungen von 68,4 auf 66,7 Prozent (4,9 Millionen Leser) signifikant gesunken. Verloren hat der Boulevard: Die größte Tageszeitung des Landes, die „Kronen Zeitung“, büßte signifikant an Reichweite ein und liegt nun bei 30,5 Prozent (2,245 Mio. Leser). Der „Kurier“ verlor – ebenfalls signifikant – 0,7 Prozentpunkte (das sind mehr als sieben Prozent seiner Leser) und erzielte 7,6 Prozent Reichweite (559.000). Auf dem Gratismarkt erreichte „Heute“ 13,3 Prozent der Leser (980.000), bei „Österreich“ sind es 7,8 Prozent (576.000).

Die „Kleine Zeitung“ hat 11,6 Prozent Reichweite (853.000 Leser), der „Standard“ 5,3 Prozent (389.000), die „OÖ Nachrichten“ haben 4,8 Prozent. Die „Tiroler Tageszeitung“ erzielte 3,7 Prozent, bei den „Salzburger Nachrichten“ sind es 3,4 und bei den „Vorarlberger Nachrichten“ 2,2 Prozent.

Bewegung gab's bei der Verlagsgruppe News: Das Magazin „News“ verlor signifikant auf 5,1 Prozent. Die Reichweite des „Trend“, der seit Jänner 2016 wöchentlich erscheint, hat sich auf 1,5 Prozent halbiert. Das „Profil“ erzielte 4,5 (nach 4,8) Prozent.

Erstmals wurde auch die E-Paper-Nutzung abgefragt: 7,1 Prozent gaben an, mindestens eine Zeitung ausschließlich als E-Paper zu lesen, zwölf Prozent lesen ein Blatt als Print- und E-Paper. 32 Prozent lesen Zeitungen online. Das sei eine „große Herausforderung“, so „Presse“-Geschäftsführer Herwig Langanger: „Die Presse“ habe mit dem Online-Relaunch und der Einführung von Premium-Inhalten reagiert.

(i.w.)