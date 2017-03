ORF nahm 348 Millionen Euro aus Kommerz ein

An diesem Wochenende, mit 1. April wird die Rundfunkgebühr um 6,5 Prozent erhöht. Einen Tag davor legte der ORF den aktuellen Jahresbericht offen. Darin muss er darlegen, wie er seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllt und eben auch, wie viel Geld er womit - neben den Gebühren - einnimmt. 2016 hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu den rund 600 Millionen, die er über Gebühren bekommt, weitere 347,9 Millionen Euro auf kommerziellem Weg eingenommen. 214,6 Millionen kamen über klassische TV- und Radio-Werbung herein. Weitere 15,3 Millionen erwirtschaftete er durch Online-Werbung, 39,4 Millionen Euro durch Erträge aus sogenannten "Sonderwerbeformen für Fernsehen und Radio" (davon gingen 26,8 Mio. auf das Fernsehen, 12,6 Mio. auf das Radio), das ist zum Beispiel Sponsoring. Zusammen macht das allein aus Werbung gerundete 270 Millionen Euro. Das sind gut zehn Millionen Euro mehr als im Jahr 2015.

Weniger groß sind die Einnahmen aus der Programmverwertung (10,5 Milionen) und Koproduktionen/Lizenzen (21,3 Millionen). Der Rest kam aus "Stand Alone"-Aktivitäten (das sind Beteiligungen an den Österreichischen Lotterien und geringfügig aus der GIS, wie es auf Seite 186 des Jahresberichts heißt), aus dem Verkauf des Rosenhügel-Areals, durch Wertpapiere und Zinsen, durch die Einspeisung in Kabelnetze, Erträge aus der Zurverfügungstellung von Wetterkameras, die neuen Smartcards, Beteiligungen und Leistungen an Tochtergesellschaften des ORF und sonstige Erträge (dazu zählt etwa das Radio-Symphonieorchester RSO, das 1,9 Millionen Euro einspielte).

2248 Stunden Nachrichten

Bilanz zieht der ORF auch im Programmbereich und rechnet vor: 2016 haben die zwei Hauptsender des ORF 2248 Stunden Nachrichten ausgestrahlt und insgesamt 4.332 Stunden Information, das entspricht einem Viertel der Gesamtsendezeit der beiden Hauptsender. Mit 1471 Stunden (1235 davon live) machte der Sport laut ORF-Jahresbericht acht Prozent aus; Unterhaltung bestritt 47 Prozent der Sendezeit (8235 Stunden), Kultur und Religion fünf Prozent (913).

Der Jahresbericht 2016 wurde am Freitag veröffentlicht und dient auch dazu, zu belegen, dass der ORF die gesetzlichen Vorgaben einhält. Im ORF-Gesetz ist nämlich vorgeschrieben, dass er im Hauptabend "in der Regel anspruchsvolles Programm zur Wahl" stellten muss. Das illustriert der ORF in dem Bericht, der am Freitag an Bundeskanzleramt und Medienbehörde übermittelt wurde, mit je einer "Musterwoche" im Frühling und im Herbst. Ins Treffen geführt werden Sendungen wie "Thema", Report" oder"Am Schauplatz" ebenso wie Krimis ("Soko Donau", "Soko Kitzbühel", "Tatort"), "Mei liabste Weis" oder der TV-Film "Mein Schwiegervater der Stinkstiefel".

Die gesamte Sendergruppe (also inklusive ORF III und ORF Sport+) hat es 2016 zu 18 Prozent Information gebracht, zu 32 Prozent Unterhaltung, zu 20 Prozent Kultur und zu 31 Prozent Sport.

>> Alle Jahresberichte des ORF seit 2009

(awa/APA)