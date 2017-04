Gerüchte um neues Medienprojekt mit Alm und Fleischhacker

Wenn viele Menschen an einem Projekt beteiligt sind, dann lassen sich die Informationen darüber oft nur schwer geheim halten. Spätestens seit dem Abschied von Niko Alm aus dem Parlamentsklub der Neos am vergangenen Freitag hält sich in Wien das Gerücht, er werde gemeinsam mit Ex-"Presse"-Chefredakteur und "Talk im Hangar 7"-Moderator, Michael Fleischhacker, an einem neuen Medienprojekt im Bewegtbild-Sektor, sprich: für das Fernsehen, arbeiten. Alm war seit 2013 Neos-Parlamentarier; er betreute die Ausschüsse für Innere Sicherheit, Kultur und Immunität und war unter anderem Mediensprecher der Partei. Der umtriebige Geschäftsmann gründete 2003 die Kreativagentur Super-Fi, deren Anteile er 2013 an Vice verkaufte. Bis März 2016 war er Geschäftsführer der Vice CEE Holding. Alms neues Projekt sei nicht mit seinem politischen Mandat vereinbar, hieß es am Freitag.

Weitere Namen werden diesem Projekt ebenfalls zugeordnet: Judith Denkmayr etwa, die als Digitalvermarktungsexpertin ihre Agentur Digital Affairs erst vor gut einem Jahr in die Vice Austria GmBH eingebracht hat und somit eine Kollegin von Alm war. Die beiden teilten sich eine Zeit lang ein Büro bei Vice. Oder Rainer Fleckl, dem früheren "Kurier"-Redakteur, der zwischendurch auch für Servus TV tätig war, dessen Abgang vom Magazin "News" ebenfalls am Freitag bekannt wurde. Und Monika Payreder, die nach nur drei Monaten das "News" als Chefin vom Dienst wieder verlässt.

Beobachter halten es für sehr wahrscheinlich, dass das neue Medienprojekt von Fleischhacker und Alm direkt oder indirekt mit Dietrich Mateschitz' Red Bull Media House zu tun hat. Weil Fleischhacker seit einiger Zeit den donnerstäglichen Talk auf Servus TV moderiert. Aber auch weil Mateschitz Anfang März in einem Interview mit den "Salzburger Nachrichten" noch für dieses Jahr neue "News-Schwerpunkte" bei ServusTV angekündigt hatte. Für eine Zusammenarbeit spricht jedenfalls auch die betont zugeknöpfte Informationsstrategie: Niemand der Angesprochenen reagiert auf konkrete Nachfragen und wenn, nur mit Schweige-Emojis oder einem kurzen "Kein Kommentar". Auch bei Servus TV bekommt man keine Auskunft. Von einem neuen Projekt in den kommenden Monaten wisse man nichts, heißt es dort. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass noch vor Ostern Details zu dem Projekt bekannt werden. Und wer Mateschitz kennt, der weiß, wenn es Infos gibt, dann nur von ihm persönlich.

