Fernsehen mit Kultur vom 7. bis 13. April

Gelsomina lebt mit ihrer italienischen Mutter, ihrem deutschen Vater, Wolfgang, und den Geschwistern auf einem kleinen Bauernhof in der Toskana. Die Familie lebt mehr schlecht als recht von ein bisschen Landwirtschaft und der Imkerei – und hat zunehmend Probleme mit der Bürokratie, aber auch mit dem Gift, das die anderen Bauern auf ihre Felder sprühen. Eines Tages kommt das Fernsehen ins Dorf: Für „Land der Wunder“ werden traditionelle Betriebe gesucht, die ein stattliches Preisgeld gewinnen können. Während Wolfgang sich nicht mit den Fernsehleuten einlassen will, meldet Gelsomina den Familienbetrieb heimlich bei der TV-Show an . . . Die italienische Regisseurin Alice Rohrwacher hat für ihre bezaubernde Coming-of-Age-Geschichte „Land der Wunder“ in Cannes den Großen Preis der Jury gewonnen. Hauptdarstellerin Maria Alexandra Lungu wurde dafür auf dem Seville European Film Festival als beste Schauspielerin ausgezeichnet. (12. 4., 20.15 h, Arte)