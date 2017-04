Neuzugang bei "News"

Seit Februar leitet Esther Mitterstieler das Nachrichtenmagazin "News" und setzt schrittweise erste Veränderungen um. Noch unter ihrer Vorgängerin Eva Weissenberger wurde entschieden, den Erscheinungstag des Magazins ein weiteres Mal zu verlegen. Ab sofort kommt das "News" also am Freitag statt am Samstag zu den Abonnenten und an den Kiosk. Bis vor zwei Jahren erschien das Heft traditionellerweise am Donnerstag.

Mitterstieler sagte der APA am Donnerstag, dass sie mit dem Heft Themen setzen will und mit einer "kantigeren Positionierung" die zuletzt gesunkene Reichweite wieder steigern. Eine kleine Ausnahme von der neuen Regel bildet das aktuelle Heft mit einem softeren Titel zum 32 Seiten starken Essens-Schwerpunkt. Das Team sei "mitten in der Konsolidierung", sagt Mitterstieler, wenn auch mit Rainer Fleckl und Monika Payreder wieder zwei Abgänge zu verzeichnen sind. Allerdings sollen in den kommenden Wochen drei bis vier neue Mitarbeiter ihre Arbeit aufnehmen.

Einer dieser Neuzugänge dürfte Anna Gasteiger sein. Die Medienredakteurin des "Kurier" wird vorraussichtlich in die Innenpolitik-Redaktion des "News" wechseln und sich auch um das Chronik-Team kümmern. Die Salzburgerin Gasteiger war seit 2005 im Medien- und Kulturressort des "Kurier" tätig.

(red./awa)