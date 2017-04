„Die Dasslers“ erzählt die wahre Geschichte der Schuhmachersöhne Adi und Rudi, die 1925 die ersten Fußballschuhe mit Stollen, die ersten Laufschuhe mit (handgefertigten) Spikes produzierten – und 1936 die Sportler bei den Olympischen Spielen ausstatteten. Zwei Pioniere, zielstrebig und ehrgeizig. Doch dann kommt der Bruch: Im Zweiten Weltkrieg muss Rudi an die Front, gerät in US-Gefangenschaft, während Adi das Unternehmen weiter führt. Danach ist das Vertrauen zerstört. Nach dem Krieg gehen die beiden getrennte Wege, gründen jeder ein eigenes Unternehmen, die beide Weltruf erlangen sollten: Adi gründet Adidas, Rudi Puma. Fortan bekriegen die Familien einander in einem unerbittlichen Konkurrenzkampf. „Die Dasslers“ erzählt die spannende Familiengeschichte mit emotionalen Höhepunkten und tragischen Tiefschlägen in zwei Teilen: 14., 15. April (20.15 Uhr, im Ersten).