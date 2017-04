Fernsehen mit Kultur vom 21. bis 27. April

In einem Brief an seinen Literaturagenten schrieb der afroamerikanische Autor James Baldwin 1979, dass er dabei sei, ein wesentliches und unverzichtbares Werk zu produzieren: Er schreibe die Geschichte vom Leben und vom gewaltsamen Tod seiner Freunde Martin Luther King Jr., Medgar Evers und Malcolm X nieder. Die Morde an diesen Bürgerrechtlern waren ein schwerer Schock – nicht nur für Baldwin, sondern für eine ganze Generation. Doch „Remember This House“ sollte unvollendet bleiben – Baldwin brachte keine dreißig Seiten zu Papier – das Manuskript vertraute der Testamentvollstrecker Regisseur Raoul Peck an. Dessen Doku „I‘m Not Your Negro“ rekonsturiert das Buch, nützt Archivbilder und Filmausschnitte und verwendet ausschließlich Baldwins Worte. Damit eröffnet sich eine sehr persönliche Sichtweise auf die Geschichte der Bürgerrechtsbewegung der USA und auf die Entstehung einer afroamerikanischen Identität. (25. 4., 20.15 Uhr, Arte)