"Brüste zum Muttertag": SPÖ-Frauen wollen Kronehit anzeigen

"Willst du dir und deiner Mutter neue Brüste schenken zum Muttertag?" - So wirbt der Radiosender Kronehit für das "Experiment Tutti Kompletti". Die Teilnehmerinnen sollen ein Honorar von je 5000 Euro für Aufnahmen, Studiobesuche und PR-Termine erhalten. Die SPÖ-Frauen kündigten am Montag eine Anzeige dagegen an.

Das Schönheitsoperationengesetz (ÄsthOpG) verbietet seit 2013 Werbung für ästhetische Behandlungen und Operationen sowie Preisausschreiben, Spiele, Verlosungen oder vergleichbare Verfahren. Wie der Radiosender in seinen Teilnahmebedingungen schreibt, stellt "das Experiment kein Gewinnspiel dar". Dem widerspricht SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek. "Wir sehen das nicht als 'kein Gewinnspiel' sondern als ein Gewinnspiel. Das ist unterste Schublade und geschmacklos", kritisierte Heinisch-Hosek. "Mit Frauenkörpern experimentiert man nicht", konstatierte die Frauenvorsitzende.

Entrüstung auf Facebook

"Wir werden sowohl den Radiosender als auch den Arzt, der mitmacht, bei der Bezirksverwaltungsbehörde und der Ärztekammer anzeigen", kündigte Heinisch-Hosek an. Laut den Kronehit-Teilnahmebedingungen sollen die Brust-Operationen für Tochter und Mutter zu den üblichen Tarifen bei einem bereits bestimmten Arzt durchgeführt werden.

Auch zahlreiche User kritisierten die Aktion des Radiosenders auf Facebook. "Bescheuerte Idee", "So was Blödes" oder auch "Geht's noch?? Wenn ihr schon etwas mit Brüsten machen wollt, dann engagiert euch bitte für Brustkrebsuntersuchungen (Mammografie)" waren nur einige der Kommentare auf der Seite von Kronehit.

