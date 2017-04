FM4 reagiert auf Kritik an Armin Wolf mit Comedyfigur

Die kalten Temperaturen des Oster-Wochenendes mögen vorüber sein, zwischen ORF-Vizedirektor Thomas Prantner und ORF-Anchorman Armin Wolf herrscht Eiszeit. In einem "Profil"-Interview sagte Prantner, es sei "unzumutbar, wenn das TV-Studio wie ein Verhörraum oder eine Anklagebank wirkt". Gefallen sind diese harten Worte nachdem der mittlerweile ehemalige Landeshauptmann Niederösterreichs Erwin Pröll bei Armin Wolf in der "Zeit im Bild 2" zu Gast war. Seitdem ist in den sozialen Medien eine Diskussion entfacht, wie ein adäquat-"harter" Interviewstil eines Journalisten sein sollte. Redakteure, auch außerhalb des ORF, haben sich auf Twitter hinter Wolf gestellt.

Wer @ArminWolf für einen schlechten Journalisten hält, der hält auch David Frost für einen Wetterfrosch. — Christoph Kotanko (@CKotanko) 25. April 2017

Man kann über @ArminWolf viel sagen. Aber ihm kritische Interviews vorzuwerfen ist eine primitive Hexenjagd, die dem Journalismus schadet. — Philipp Wilhelmer (@pwilhelmer) 24. April 2017

Herr @wrabetz, ist höchste Zeit: Stellen Sie sich hinter Anchorman @ArminWolf sonst verlieren Sie und Ihr Sender jede Glaubwürdigkeit #ORF — Thomas Mayer (@TomMayerEuropa) 24. April 2017

Die Morning-Show-Redaktion von FM4, des Jugendsenders des ORF, unterstützt Wolf indirekt - mit einem Comedyformat. "Armin Lammfromm stellt die Fragen, die Politiker gerne hören wollen", heißt es und wurde am Dienstagfrüh gesendet.

"Alle Fragen werden vier Wochen vor dem Interview an die Interviewgäste geschickt, damit kommen sie auch ganz sicher ungeschoren davon", wird der Beitrag ironisch eingeleitet. US-Präsident Trump findet Armin Lammfromm "huge", heißt es darin weiters. Schließlich stellt der auch stimmlich an Wolf erinnernde Armin Lammfromm eine ganze Reihe an (Suggestiv-)Fragen:

Warum glauben Sie, sind Sie so beliebt?

Liegen Ihnen Kinder und Tiere am Herzen?

Sie gelten als größtes politisches Talent seit Bruno Kreisky. Was ist das Geheimnis Ihres Erfolges?

Ihr Haar sitzt immer perfekt - wer ist Ihr Friseur?

>> FM4 Morning Show

Bei FM4 heißt es, die Idee zu der neuen Rubrik stamme von Paul Pant, der seit kurzem Teil des Morning-Show-Teams ist. Der Einfall war wohl eher spontan und als einmaliges Comedy-Element gedacht, "Armin Lammfromm" ließe sich aber einfach zur Serie ausbauen.

