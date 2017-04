"Brüste zum Muttertag": Jugendvertretung warnt vor "gefährlichem Spiel"

Die Bundesjugendvertretung (BJV) fordert den Radiosender Kronehit in einem offenen Brief dazu auf, seine Aktion "Tutti Kompletti" abzubrechen. Bei der Aktion sollen Mutter und Tochter bei einer Brust-OP begleitet werden, die Teilnehmerinnen erhalten ein Honorar von je 5000 Euro. "Die von Ihnen durchgeführte Aktion ist frauenverachtend, moralisch verwerflich und markiert einen neuen Tiefpunkt in der Medienlandschaft Österreichs", heißt es in dem Statement vom Donnerstag. Dem Sender scheine "für Aufmerksamkeitsheischerei jedes Mittel recht, ohne auf die Konsequenzen zu achten."

Jungen Menschen werde durch die Aktion ein künstliches und unnatürliches Körperbild als "normal" und erstrebenswert suggeriert. Außerdem stelle "Tutti Kompletti" medizinische Eingriffe und deren Risiken völlig verharmlost dar, so die BJV: "Dadurch wird mit der Gesundheit und dem Wohlbefinden junger Menschen gespielt, was äußerst gefährlich ist." Es müsse zudem "endlich der Vergangenheit angehören, dass Mädchen und Frauen auf ihr Aussehen reduziert und danach beurteilt werden. Hier tragen Medien eine große Verantwortung, gerade auch Sender wie Kronehit, der einen großen Anteil junger HörerInnen hat", heißt es in dem offenen Brief.

Die SPÖ-Frauen haben gegen den Radiosender bereits Anzeige erstattet, weil die Aktion ihrer Ansicht nach eine verbotene Werbeaktion darstellt. Das Schönheitsoperationen-Gesetz (ÄsthOpG) verbietet seit 2013 Werbung für ästhetische Behandlungen und Operationen sowie Preisausschreiben, Spiele, Verlosungen oder vergleichbare Verfahren. Kronehit argumentiert, es handle sich bei "Tutti Kompletti" weder um ein Gewinnspiel noch um eine Werbeaktion. Beworben wurde die Aktion übrigens mit: "Willst du dir und deiner Mutter neue Brüste schenken zum Muttertag?"

