Diskussion: Medienkritik keine Nestbeschmutzung sondern notwendig

Medienkritik ist keine Nestbeschmutzung, sondern wichtig und notwendig im Sinne der Kontrolle der Massenmedien. Zu diesem Ergebnis kam am Donnerstagabend eine Podiumsdiskussion im ORF-Funkhaus anlässlich des Public-Value-Berichts des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Auch der Kommunikationswissenschafter Fritz Hausjell riet Medienjournalisten, sich weniger an ihresgleichen zu orientieren.

Der Gründer des medienkritischen Blogs Kobuk, Helge Fahrnberger, ortete mehre Arten von Fehlern. Diese reichten von falschen Tatsachen, Interessenskonflikten, bewusster Angstmache, vor allem im Boulevardjournalismus, einem Sparzwang, "wo Dinge einfach passieren", und Kampagnen, "wenn Medien anfangen, Politik zu machen". Nachholbedarf sieht Fahrnberger bei der Medienkontrolle in Form der Selbstkontrolle sowie bei der Quellenkritik. "Da gibt es ein Manko."

Der Geschäftsführer von ORF Online, Karl Pachner, forderte ein, im Medienjournalismus ökonomische Fragen stärker zu beleuchten. Denn hinter den meisten Medien stünde eine Gewinnabsicht. "Es gibt Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichen Interessen und bestimmen Ausprägungen", so Pachner. Seiner Ansicht nach ist die Medienberichterstattung oft auch interessensgetrieben. Als Beispiel nannte Pachner die ORF-Gebührenerhöhung und wie die österreichischen Zeitungen darüber berichteten.

"Erklären, erklären, erklären, das ist das Wichtigste in dem Job"

Thema der Diskussion war auch das Rollenverständnis von Medienjournalisten. Zu Gast waren die Medienredakteure von "Presse" und "Standard", Anna-Maria Wallner und Harald Fidler. "Ich bin nicht Medienkritiker, ich berichte, was sich tut", stellte Fidler klar. Darüber hinaus werde im "Standard" derzeit überlegt, ein Redaktionsblog ins Leben zu rufen.

Wallner über ihr Rollenverständnis: "Erklären, erklären, erklären, das ist das Wichtigste in dem Job." In vielen Medien komme Medienjournalismus aber zu kurz, so Wallner. So auch bis vor kurzem im ORF: Ein eigenes Medienmagazin, wie es in anderen öffentlich-rechtlichen Sendern seit Jahren ganz normal sei, gebe es erst jetzt und das nur einmal pro Monat im Radio.

Uni-Professor Hausjell gab in seinem Eingangsstatement Anregungen, wie die Medienkritik verbessert werden könnte. Einer der Punkte: Medienjournalisten sollten sich keinesfalls als PR-Abteilung eines Medienunternehmens missverstehen.

Auch ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz sprach dieses Thema in seiner Begrüßung indirekt an, als er auf das neue Medienmagazin #doublecheck auf Ö1 hinwies. "Ich weiß schon jetzt, dass mir dieses Magazin nicht nur Freude machen wird."

