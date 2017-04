"Zeit im Bild": Höggerl ersetzt Zimmermann für ein Jahr

Diensttausch beim ORF innerhalb der "ZiB"-Familie: Nachrichtenmoderatorin Marie Claire Zimmermann geht ab Mai 2017 in Eltern-Teilzeit und wechselt bis Mai 2018 zu den "Zeit in Bild"-Sendungen untertags sowie zu den Info-Sendungen "heute mittag" und "heute österreich". Ihre Kollegin Susanne Höggerl übernimmt, mit Tarek Leitner an ihrer Seite, die Präsentation der "Zeit im Bild" um 19.30 Uhr.

Höggerl war schon einmal für acht Monate Zimmermanns Karenz-Vertretung. Zuvor präsentierte die gebürtige Grazerin Kurznachrichten "Newsflash" und "ZiB-Flash" sowie die "ZiB"-Ausgaben um 9.00 und 13.00 Uhr sowie alternierend mit Martin Ferdiny die ORF-Magazine "heute mittag" und "heute österreich".

(APA)