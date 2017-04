ORF-Information bleibt bei Kathrin Zechner

Kathrin Zechner hat einen wichtigen internen Machtkampf offenbar gewonnen: Der "Presse" liegt ein Entwurf für eine "Organisationsanweisung des Generaldirektors" vor, in der Alexander Wrabetz die Zustsändigkeit der Programmdirektion festlegt: Zechner wird demnach u.a. auch für die Magazine und Servicesendungen, für das Channel-Management von ORF eins und ORF zwei sowie für die jeweiligen Chefredakteure der TV-Information zuständig sein.

Zuletzt ist intern darum gerungen worden, wer in der neuen Organisationsstruktur des ORF, an der ORF-General Wrabetz derzeit arbeitet, die Oberhoheit für den heikelsten Bereich des Unternehmens - die Information - hat. Wrabetz hatte in seinem Wiederbewerbungs-Konzept angekündigt, er wolle die Informationskompetenz neu regeln und künftig selbst die Oberhoheit in dem Bereich übernehmen - damit hätte er Zechner entmachtet. Außerdem hat Roland Brunhofer, der SPÖ-nahe ehemalige Salzburger Landesdirektor, der als Channel-Manager für ORF 2 im Gespräch ist, verkündet, er werde den "Sumpf" in der ORF-Information trockenlegen. Fernsehdirektorin Zechner hingegen hat den Mitarbeitern aus diesem Bereich - darunter "ZiB"-Anchor Armin Wolf und Chefredakteur Fritz Dittlbacher - bis dato stets den Rücken frei gehalten.