ORF: Wer hat das Sagen in der TV-Information?

Der "Presse" liegt ein Entwurf für eine "Organisationsanweisung des Generaldirektors" vor (datiert mit 25. 4., 13.27 Uhr), in der Alexander Wrabetz die Zuständigkeit der Programmdirektion festlegt: Zechner wird demnach u.a. auch für die Magazine und Servicesendungen, für das Channel-Management von ORF eins und ORF zwei sowie für die jeweiligen Chefredakteure der TV-Information zuständig sein. Zuletzt ist intern darum gerungen worden, wer in der neuen Organisationsstruktur des ORF, an der ORF-General Wrabetz derzeit arbeitet, die Oberhoheit für den heikelsten Bereich des Unternehmens - die Information - hat.

Wrabetz hatte in seinem Wiederbewerbungs-Konzept angekündigt, er wolle die Informationskompetenz neu regeln und künftig selbst die Oberhoheit in dem Bereich übernehmen - Zechner wäre damit entmachtet. In einer Reaktion auf einen ersten Bericht der "Presse" meldete sich ORF-Sprecher Martin Biedermann und betonte: "Die Information, dass die Programmdirektion zukünftig für die TV-Information bzw. die Channel-Chefredakteure zuständig sei, ist falsch", sagt er.

"TV-Information dem Generaldirektor unterstellt"

"Die aktuelle TV-Information kommt in die Channels (zugeordnet den jeweiligen Channel-Chefredakteuren), die Channel-Manager sind disziplinär dem Generaldirektor unterstellt". In Konfliktfragen zwischen den Chefredakteuren entscheide der Generaldirektor, bei Konflikten auf Channel-Ebene und in sonstigen Programmfragen bzw. mit den Programmabteilungen die Programmdirektion.