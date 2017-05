ORF-Stiftungsrat: Lederer folgt Ertl

Auf den SPÖ-nahe geltenden Rudolf Ertl folgt im ORF-Stiftungsrat dessen Vorgänger Heinz Lederer. Das erfuhr die Austria Presse Agentur am Montagabend aus Regierungskreisen und wurde in der Folge auch vom Kanzleramt bestätigt. Die Personalie soll bereits am Dienstag im Ministerrat beschlossen werden. Ertl saß auf einem Regierungsticket der SPÖ.

Lederer war bereits bis 2009 Mitglied des Stiftungsrates und wurde dann eben von Ertl abgelöst. Zeitgleich mit Lederer war übrigens auch der nunmehrige Medienminister Thomas Drozda (SPÖ) Teil des 35-köpfigen Kontrollgremiums des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Lederer war früher Kommunikationschef der SPÖ und ist nun mit der PR-Agentur Heinz Lederer Communication GmbH selbstständig.

(APA)