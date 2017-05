Monica Weinzettl muss die "Dancing Stars" verlassen

Monica Weinzettl muss die ORF-Show "Dancing Stars" verletzungsbedingt vor der siebenten Sendung verlassen. Das gab der ORF am Mittwoch bekannt. Die Kabarettistin und Schauspielerin leidet an einem Stressbruch und einem Knochenmarködem im rechten Sprunggelenk. Ihre Ärzte haben der 49-Jährigen dringend von einer weiteren Teilnahme abgeraten. "Man sieht am MRT die kleinen Brüche im Knochen", so Weinzettl. "Wenn ich weitertanze, werden sie mehr und der Knochen stirbt ab, das könnte dann sogar bis zur Amputation führen. Aber die gute Nachricht ist, dass ich rechtzeitig zum Arzt gegangen bin. In vier Wochen sollte ich wieder gehen können."

Für die Sendung bedeutet das, dass in der kommenden "Dancing Stars"-Folge am Freitag kein Paar die Show verlassen muss. Die Jurywertung und das Publikumsvoting werden aber in die Ausgabe am 19. Mai übernommen und fließen dann in die Entscheidung, wer ausscheidet mit ein.

Noch dabei sind:

Ana Milva Gomes & Thomas Kraml

Martin Ferdiny & Maria Santner

Niki Hosp & Willi Gabalier

Otto Retzer & Roswitha Wieland

Riem Higazi & Dimitar Stefanin

(Red. )