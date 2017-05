ORF entschuldigt sich für die "Kränkung" Mitterlehners

Der ORF entschuldigt sich nach der harschen Kritik des scheidenden ÖVP-Chefs und Vizekanzlers Reinhold Mitterlehner für den "Django"-Scherz in der Nachrichtensendung "Zeit im Bild 2" am Dienstag. Man müsse "zur Kenntnis nehmen, dass dies von Mitterlehner als persönliche Kränkung verstanden wurde, dies tut uns leid", erklärte TV-Chefredakteur Fritz Dittlbacher in einem Statement.

Django lautet Mitterlehners CV-Couleurname. "ZiB 2"-Moderator Armin Wolf hatte einen Beitrag über die Koalitionsstreitigkeiten in der Dienstagsendung vor einem Plakat für eine alten Django-Western anmoderiert - nämlich "Django. Die Totengräber warten schon" (1968, Regie: Enzo G. Castellari). "Reinhold Mitterlehner hat sich durchaus gern als Django inszenieren lassen. Aber dieser Tage erinnert er sich von den vielen Django-Filmen vielleicht am ehesten an diesen da", sagte Wolf dazu.

Mitterlehner hatte das am Mittwoch "den letzten Mosaikstein" für seine Entscheidung zum Rücktritt genannt - und quasi als Post Skriptum in den Raum gestellt, dass er sich demnächst der Organisation eines "Volksbegehrens für einen objektiven ORF" widmen könnte.

Mitterlehner: "Das find' ich fehl am Platz"

"Wenn ich im Rabenhof bin oder wenn ich die Tagespresse lese: Ja, finde ich irgendwie pointiert und gut inszeniert, kann ich vielleicht sogar lachen", sagte der scheidende ÖVP-Chef in seiner Rücktrittsrede. "Am Schluss haben ja auch die Totengräber ihr Ende gefunden und der Django überlebt immer. Aber ehrlich, die Fragestellung jetzt für ein öffentliches Medium, das Leitmedium im Land - und da geht's nicht mehr um die Inszenierung, da geht's um den Menschen, der dahinter steht - da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, finde ich das nimmer pointiert, sondern das find' ich fehl am Platz."

"Wenn sich jemand gekränkt fühlt, soll man das ernst nehmen"

"Wenn sich jemand gekränkt fühlt, dann tut man gut daran, dies auch ernst zu nehmen", so Dittlbacher - dies "ungeachtet der aktuellen politischen Situation, die ja heute im Rücktritt des Vizekanzlers gemündet ist". Die "Illustration einer ZiB-2-Moderation mit einem alten Filmplakat der 'Django'-Serie hat Vizekanzler Reinhold Mitterlehner ganz offensichtlich verärgert", so der TV-Chefredakteur.

Dittlbacher betonte am Mittwoch, die Redaktion habe Bezug auf Mitterlehners CV-Couleurnamen genommen, mit dem der ÖVP-Chef selbst gern spielte. So gab es Mitterlehner in Django-Montur etwa als Pappkameraden und Selfie-Partner zu bewundern, die Partei verteilte "Django - Black is back"-Sheriffsterne.

Im Jahr 2015 lud Mitterlehner Parteifreunde ins Kino zu einer Sondervorstellung von Quentin Tarantinos "Django unchained".

(APA)