Leiter des roten "Freundeskreises" verlässt ORF-Stiftungsrat

In den Reihen der ORF-Stiftungsräte gibt es weiter Bewegung. Nun verlässt Volkshilfe-Geschäftsführer Erich Fenninger das Gremium, wie er am Donnerstag gegenüber der APA ankündigte. Er war bisher der Leiter des roten "Freundeskreises". In einem ersten Statement nannte er "Stillstand" als Grund für seinen Rückzug. Wer ihm nachfolgt, wisse er nicht.

Die roten Räte hatten am Mittwoch ihre "Freundeskreis"-Sitzung, dabei habe er seinen Rückzug bekanntgegeben. "Bei den Entscheidungen danach war ich nicht mehr dabei." Die Funktion als De-Facto-Fraktionsleiter habe er "eh nie gewollt"; und "grundsätzlich sollte es das gar nicht geben", sagte Fenninger.

Die SPÖ hatte kürzlich Heinz Lederer, langjähriger früherer Kommunikationschef der Partei, in den Stiftungsrat geschickt. Dass er die Leitung des Freundeskreises übernimmt, liegt nahe, er war am Donnerstag vorerst nicht zu erreichen.

"Es ist ein gewisser Stillstand entstanden"

Fenninger betonte indes, sein Ausscheiden habe aber primär damit zu tun, dass er nicht mehr ausreichend Gestaltungsspielraum gesehen habe. Seine Bemühungen, "etwas zu bewegen, zu verändern, zum Besseren zu gestalten" seien nun nicht mehr so gegeben seien wie noch vor einigen Monaten. "Ich glaube, dass ich - wie viele andere auch - in den letzten zwei Jahren etwas ermöglichen konnte und habe das Gefühl, dass ich durchaus einen gestalterischen Beitrag im Aufsichtsorgan leisten konnte. In den letzten Monaten habe ich nicht mehr diesen Eindruck." Es sei "ein gewisser Stillstand entstanden, daher möchte ich diese Funktion nicht mehr ausüben".

Sein "zentralstes Ziel" sei es gewesen, den öffentlich-rechtlichen Journalismus zu unterstützen, sagte er. Es sei ihm wichtig, dass es einen "starken, kritischen, von Parteien und Ökonomie unabhängigen Journalismus" gebe. Auch, dass der trimediale Newsroom auf der Kippe steht, wird, sei etwas, was ihn "bewegt" - insgesamt "die ganze Baugeschichte". Und es "viele Strukturfragen offen" geblieben.

