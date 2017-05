Jan Böhmermann singt "Die Gedanken sind frei" für türkischen Journalisten

Kürzlich machte der deutsche Comedy-Star Jan Böhmermann mit einem Spottlied auf sich aufmerksam. Sinnfrei stellten dafür Schimpansen triviale Zeilen aus Liedern und Werbeslogans aneinander. Nun singt er eines der bekanntesten deutschen Volkslieder, das durch die vielfache Wiedergabe an Lagerfeuern und Wandertagen trivial wirken mag, es allerdings nicht ist: "Die Gedanken sind frei".

Bei einer Solidaritätsveranstaltung für den in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel erinnerte er damit an die Meinungsfreiheit. Zu der Veranstaltung waren rund 800 Gäste ins Schauspielhaus Frankfurt gekommen, wie die deutsche "Zeit" berichtet. Yücel wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen, er sitzt seit Februar im Gefängnis.

Bei der Veranstaltung verzichtete Böhmermann auf Witze und stimmte - offenbar ohne Vorwarnung - das Lied an, das zu den bekanntesten deutschen gehört. Zumindest der Text der ersten Strophe ist wohlbekannt. Die Melodie, rund zweihundert Jahre alt, ist genauso wenig einem Komponist zuzuordnen wie der Text einem Dichter. Die Grundidee der Zeilen soll übrigens aus dem 13. Jahrhundert stammen oder noch älter sein.

Weil es in den vergangenen Jahrhunderten genügend Anlässe gab, das Lied zu singen und zu spielen, wurde es vielfach umgedichtet. Es ist in der Volksliedsammlung "Des Knaben Wunderhorn" zu finden und Gustav Mahler hat es vertont. Sophie Scholl spielte, als ihr Vater wegen hitlerkritischer Äußerungen inhaftiert war, das Lied abends an der Gefängnismauer für ihn auf der Blockflöte.

Für uns, die wir es oftmals ohne tatsächlichen Anlass gehört haben, klingt es banal. Tatsächlich ist es das nicht. Das Publikum im Schauspielhaus Frankfurt stimmte jedenfalls "zaghaft ein", wird berichtet. Eigentlich sollten alle teilnehmenden Prominente einen Text von Yücel lesen. Böhmermann hatte einen Text von Yücel mitgebracht, sein Haftprotokoll nach den ersten Wochen Gefängnis, entschied sich dann aber anders.

Vor etwa einem Jahr hatte Jan Böhmermann mit seinem Schmähgedicht gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan eine diplomatische Krise zwischen Deutschland und der Türkei ausgelöst.

(rovi)