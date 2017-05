ORF-Chef Wrabetz übernimmt die TV-Information

Per E-Mail hat ORF-General Alexander Wrabetz am Dienstag Mitarbeiter der TV-Information davon informiert, dass sie ab sofort ihm unterstellt sind. Damit ist Fernsehdirektorin Kathrin Zechner entmachtet, der ORF-Generaldirektor hat wenige Monate vor der Nationalratswahl vollen Durchgriff auf die besonders sensible TV-Information.

Es war das erklärte Ziel von Wrabetz bei seiner Wiederwahl: Die TV-Information sollte dem ORF-General unterstellt werden. Die monatelang vorbereiteten Strukturveränderungen zielten darauf ab - nur umgesetzt hat er diese bis dato noch nicht. Jetzt übernimmt er die Zuständigkeit in der TV-Information ohne den großflächigen strukturellen Umbau (für den er von den ORF-Stiftungsräten gewählt wurde). Die TV-Info ist das Herzstück des öffentlich-rechtlichen Rundfunks - und der Bereich, wo Begehrlichkeiten und Animositäten besonders groß sind.