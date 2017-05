Journalisten-Gewerkschaftschef Bauer zieht sich 2018 zurück

Franz C. Bauer (64), seit 2001 Vorsitzender der Journalistengewerkschaft, wird sich kommendes Jahr zurückziehen. Das kündigte er am Montagabend im Rahmen der Verleihung von Vorhofer- und Hochner-Preis an. Sein Vertrag mit der Verlagsgruppe News werde im März enden, "mein Ablaufdatum ist kürzer als das einer Tafel Schokolade", so Bauer.

Viele Entscheidungen, an denen die Gewerkschaft mitwirke, würden weit über nächsten März hinauswirken, sagte er. Sein Nachfolger soll Eike-Clemens Kullmann, derzeit Vizepräsident der Journalistengewerkschaft in der gpa-djp, werden. Dieser werde daher in Zukunft noch stärker in die Führung der Sektion und die KV-Verhandlungen eingebunden, kündigte Bauer an.

(APA)