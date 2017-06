Vice Österreich wird zehn – und feiert drei Tage

Mit einer Party im Wiener Fluc landete der Ableger des 1994 in Kanada gegründeten Lifestyle-Magazins Vice am 6. Juni 2007 in der österreichischen Medienlandschaft. Zwei Jahre nach der deutschen Ausgabe wurde mit Vice Alps der Österreich-Ableger gegründet. Die Redaktion rund um Gründer Stefan Häckel und Niko Alm (später Neos-Abgeordneter und seit Kurzem einer der Gründer des neuen, von Dietrich Mateschitz finanzierten Medienprojekts „Quo Vadis Veritas“) bestand damals aus einer Handvoll Mitarbeiter. Heute gehört das Unternehmen zu Vice International, hat über 130 Mitarbeiter, und neben dem journalistischen Kanal gehört mit „Virtue“ längst auch ein umfangreiches Agenturnetzwerk dazu.

Vice ist bekannt dafür, sich Themen der Jugend- und Popkultur auf schonungslose, ungeschminkte Weise anzunehmen. Der Österreich-Ableger fällt seit einigen Jahren aber auch mit (Video-) Reportagen über die Burschenschafterszene und politischen Analysen auf. Drei Tage lang feiert das Magazin nun sein dreijähriges Bestehen. Dienstagabend diskutierten Chefredakteure diverser Medien, darunter Puls4-Infochefin Corinna Milborn und „Presse“-Chefredakteur Rainer Nowak im Wiener Vice-Büro in der Lothringerstraße über „Fehlerkultur im Journalismus“. Heute, Mittwoch wird im Hotel am Brilliantengrund eine von Magdalena Vukovic und David Bogner kuratierte Schau der besten Fotos des vergangenen Jahrzehnts eröffnet. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet am Donnerstag eine Party in der Grellen Forelle. Motto: „Party like its 2007“. (awa)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.06.2017)