Tarek Leitner und Claudia Reiterer moderieren ORF-Wahlduelle

Das ORF-Programmangebot an TV-Diskussionen im Vorfeld der Nationalratswahl ist das umfangreichste in der Geschichte des ORF. Sechs "Sommergespräche", insgesamt 16 TV-Konfrontationen (15 Diskussionen nach dem Prinzip jede/r gegen jede/n, dazu die Runde der Spitzenkandidatin und der Spitzenkandidaten), sechs "Pressestunden", dazu eine TV-Diskussionsrunde der nicht im Nationalrat vertretenen wahlwerbenden Gruppen und vier "Im Zentrum spezial"-Ausgaben werden in ORF 2 zu seheen sein.

Gestartet wird am Montag, dem 31. Juli um 21.05 Uhr in ORF 2 mit dem ersten "Sommergespräch" - Gastgeber ist Tarek Leitner. Alternierend mit Claudia Reiterer wird Leitner dazu ab 19. September die TV-Duelle der Spitzenkandidaten leiten (immer dienstags und donnerstags, jeweils um 20.15 bzw. 21.05 Uhr in ORF 2).

Die Konfrontationen jener Kandidaten mit Chancen, den Anspruch auf das Amt des Bundeskanzlers zu erheben, stehen dann abschließend am 9., 10. und 11. Oktober, um 20.15 Uhr in ORF 2 auf dem Programm.

(Red.)