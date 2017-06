"The Putin-Interviews": Oliver Stones Hang zu Autokraten

Der US-Filmregisseur Oliver Stone (70, "Platoon") präsentiert derzeit in einem mehrteiligen Interview den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dabei hat er einen nicht überbordend kritischen Blick, wie sich schon durch seine Statements gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zeigt: "Ich würde sagen, wenn Sie das westliche Bild von ihm als einem Schurken, einem schlechten Kerl und so weiter überwinden, dann kommen Sie zu einem realistischen Porträt eines Mannes, der ein Land führt und wirklich die Interessen Russlands im Grunde seines Herzen hat", sagte Stone der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in New York.

Das vierteilige Interview, das Stone bei rund einem Dutzend Begegnungen mit dem Präsidenten zwischen Juli 2015 und Februar 2017 führte, wird zuerst im US-Kabelsender Showtime und ab dem 13. Juni auf Sky gezeigt. Stone sagte, dass er über seine Arbeiten an dem Film "Snowden" in Kontakt mit Putin gekommen sei. "Ich glaube, er kannte mein Werk und respektierte mich", sagte Stone.

Kritik am unkritischen Stone

Die "Süddeutsche Zeitung" bezeichnet die Reihe als "Autokraten-Porno". Oliver Stone würde weder nachhaken noch Fakten überprüfen, sondern sich der Macht "hingeben". Ein Beispiel: Ein Thema der zweiten Folge ist ein drohender Atomkrieg. Würden die US-Amerikaner den gewinnen, wo sie doch zehnmal mehr für Rüstung ausgeben als die Russen? "Nein", antwortet Putin. "Niemand wird das überleben." Einen Moment herrscht Schweigen, dann setzt Musik ein.

Stone danach gegenüber der dpa: "Er macht da keine Scherze - er meint es so. Der Westen scheint sich nicht im Klaren zu sein, dass (Russen) in ständiger Angst vor Krieg leben und dass sie ihn durchgemacht haben". Der Regisseur zeigte übrigens schon für viele prominente Amerikakritiker Bewunderung, er porträtierte Fidel Castro und Hugo Chavez. Sein letzter Spielfilm war Edward Snowden gewidmet, in dem er einen "Helden" sieht.

Zur Ausstrahlung Originaltitel: „The Putin Interviews“, Dokumentation, 4 Episoden, je ca. 60 Minuten, USA 2017. Regie: Oliver Stone. Ausstrahlungstermine: Ab 13.6.2017 täglich eine Episode verfügbar auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket. Am 17. Juni ab 12.40 Uhr und am 18.6. ab 13.20 Uhr jeweils zwei Episoden auf Sky Atlantic HD.

(Red/APA/dpa)