Antisemitismus-Doku von Arte wird nun doch gezeigt, aber nicht auf Arte

Die Dokumentation "Auserwählt und ausgegrenzt – Der Hass auf Juden in Europa" sorgt weiter für Gesprächsstoff: Der ursprünglich für Arte produzierte Film wurde von dem Sender nicht ausgestrahlt. Arte hatte seiner Weigerung vor allem mit einer Themenverfehlung begründet. Zu sehen war sie online trotzdem - vergangene Woche für einen Tag auf bild.de. Mittlerweile wurde sie von Usern auch auf Youtube gestellt.

Nun wird die Dokumentation doch im linearen Fernsehen zu sehen sein, da die Ausstrahlungsrechte mittlerweile beim WDR liegen. Laut Mitteilung des Senders wird "Auserwählt und ausgegrenzt - Der Hass auf Juden in Europa" am Mittwoch (21. Juni) wird um 22.15 Uhr in der ARD gezeigt. "Die Mängel der Dokumentation" werden anschließend in einer eigenen Diskussionssendung deshalb thematisiert, heißt es vom WDR.

