ORF-„Kultursommer“: „Aida“ als Wochenendlektüre

Sechs Wochen lang ist Barbara Rett auch diesen Sommer wieder unterwegs, um das zu tun, was sie am liebsten mag: „Ich bin eine Vermittlerin. Eine Dienerin an der Sache. Und das bin ich gern.“ Sechs Wochen immer neue Vorstellungen an immer anderen Orten moderieren – das ist ihr nicht zu viel. Im Gegenteil: „Es ist ein Geschenk, einen Beruf zu haben, bei dem man machen kann, was man leidenschaftlich macht. Wäre es Stress für mich, dann wäre ich im falschen Job.“

Der ORF-„Kultursommer“ führt Rett heuer wieder zu den Festivals von St. Margarethen bis Bregenz, die den Status Österreichs als „kulturelle Großmacht“ demonstrieren, wie die Salzburger Festspiel-Präsidentin bei der ORF-Programmpräsentation zum „Kultursommer“ konstatierte. Den Auftakt im ORF macht die „Sommernachtsgala Grafenegg“, die am Freitag (23. 6., 21.20 Uhr) zeitversetzt in ORF2 übertragen wird. Sopranistin Aida Garifullina, Bariton Dmitri Hvorostovsky und Pianistin Khatia Buniatishvili werden auf der Bühne des Wolkenturms auftreten, das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich spielt unter der Leitung von Chefdirigent Yutaka Sado. Und durch den Abend führt . . . Barbara Rett.

„Ich beginne jedes Mal bei den Basics“

Die promovierte Germanistin und Romanistin, die journalistisch u. a. für den „Club 2“, Arte, die „ZiB Kultur“ und den „Treffpunkt Kultur“ im Einsatz war und seit 2011 das bekannteste Aushängeschild des Spartensenders ORF III ist, gilt als sattelfeste Expertin. Und sie bereitet sich penibel vor: „Ich beginne jedes Mal neu, bei den Basics. Ich lese alles, auch das Biografische. Das ist wichtig – für mich aber auch eine Lust.“ Deshalb hat sie keine Sorge, dass etwas schiefgehen könnte. „Scheitern kann ja nur jemand, der sich in irgendwelche Vorstellungen verbeißt. Voriges Jahr hat während der Live-Aufzeichnung in St. Margarethen der Tenor in der Pause w. o. gegeben. Wenn man da sagt, man muss das mit dem durchziehen, dann scheitert man. Aber da ist ein fescher, netter Kerl eingesprungen, der hat das sensationell zu Ende gesungen – das ist doch super.“

Überhaupt hat Rett ein Faible für den Sängernachwuchs und freut sich, wenn aus Leuten, die sie über Jahre beobachtet hat, Stars werden – wie Anna Netrebko zum Beispiel, die heuer bei den Salzburger Festspielen die Titelpartie der „Aida“ singt (12. 8., 19.30 Uhr, ORF2/Ö1). Ein Klassiker, den sich Rett zur Vorbereitung an einem sonnigen Wochenende auf „trockenem“ Papier zu Gemüte führte: „Ich habe das Textbuch von ,Aida‘ gelesen und gesehen, wie gut das ist. Wenn man in der Oper sitzt, kriegt man das ja gar nicht mit. Da geht es Schlag auf Schlag. Verdi hat die Librettisten zu Tode gequält – und wenn man dann nur den Text vor sich hat, sieht man, wie gut das ist.“

Worauf sie sich im heurigen „Kultursommer“ besonders freut? „Ich finde, Peter Sellars und Teodor Currentzis – das ist schon aufregend und keine g'mahte Wies'n.“ Currentzis dirigiert Mozarts „La clemenza di Tito“, und Peter Sellars inszeniert diese Eröffnungsoper der Salzburger Festspiele mit Russell Thomas und Golda Schultz in der Felsenreitschule: Die Premiere ist live in Ö1 zu hören (27. 7., 18.30 Uhr), ORF2 überträgt zeitversetzt (4. 8., 21.20 Uhr).

Auf Rossinis „Moses in Ägypten“ in Bregenz ist Rett sehr gespannt: „Ich habe ,Mosè in Egitto‘ vor vielen Jahren mit Riccardo Muti in Salzburg gesehen, wo sich mir das Werk nicht wirklich erschlossen hat. Es ist eine Choroper, die Handlung ist höchst retardierend. Aber es ist eine bekannte Oper. Und Regisseurin Lotte de Beer ist eine witzige Frau. Die hat sehr amüsante ,Perlenfischer‘ im Theater an der Wien gemacht. Ich glaube, das werde ich neu entdecken.“ Auch diese Rarität wird von Ö1 live übertragen (20. 7., 19.30 Uhr), ORF III sendet am selben Tag zeitversetzt (20.15 Uhr).

500 Stunden Programm im ORF

Mehr als 200 TV-Programmstunden und 300 Stunden für Ö1 wird der ORF von den Sommerfestivals und Kulturveranstaltungen senden. Ohne die Regisseure, Kameraleute und Tonmeister wäre das unmöglich, streut Rett den Kollegen Rosen: „Auch der, der das Kabel trägt, ist wichtig. Wenn der seine Sache nicht leidenschaftlich macht, kann der Kameramann nicht drehen. Nach so einer Opernübertragung weiß man: Das kann man nur gemeinsam schaffen. Da sind schließlich sechzig, siebzig Leute beteiligt – Fernsehen ist eben Teamarbeit.“

Ausführliche Informationen zum ORF-„Kultursommer“ gibt es über einen Link auf www.tv.orf.at.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.06.2017)