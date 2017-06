Wien vergibt Journalismus-Fellowship an Nuray Mert

Im Rahmen des Summit des Global Editors Network in Wien (GEN-Summit) hat Wien erstmals das Vienna Journalism Fellowship vergeben. Das Fellowship hat das Ziel, demokratische Werte, Meinungsvielfalt und unabhängigen Journalismus zu fördern. „Wir geben damit Journalisten eine Stimme, die in ihren Heimatländern unter Repressionen zu leiden haben“, sagte Stadträtin Renate Brauner. Unterstützt wird Journalismus, der Partizipation und Demokratie stärkt, differenzierte Argumentation ermöglicht und gesellschaftlichen Dialog befördert. Das Fellowship ist mit 5000 Euro dotiert und bietet dem jeweiligen Journalisten auch Publikationsmöglichkeiten.

2017 wird der Preis an die türkische Journalistin, Kommentatorin und Politikwissenschafterin Nuray Mert vergeben. Sie kommentiert in der türkischen Tageszeitung „Hurriyet Daily News“ und trat regelmäßig in TV-Diskussionssendungen auf, bevor sie wegen ihrer Erdogan-kritischen Berichterstattung unter Druck geriet.

