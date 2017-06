Martin Thür verlässt Sender ATV

Wer Martin Thür kennt, weiß, dass ihn die kommenden Wochen und Monate mit Vorfreude erfüllen. Es ist Wahlkampf, die Lieblingssaison des Moderators mit Vorliebe für komplizierte Wahlzahlenarithmetik und Ausdauer bei der Lösung politisch-juristischer Detailfragen. Umso mehr erstaunt, dass er sich sehr plötzlich von seinem Stammsender ATV getrennt hat und somit die wochenlange Wahlparty beim Sender ausfallen lässt. Er soll vergangene Woche gekündigt haben, wie "Die Presse" erfahren hat - und er selbst hat sein Adieu vom Sender Mittwochmittag via Twitter bestätigt.

Ja, es ist richtig, ich werde ATV verlassen. Vielen Dank an ein tolles Team und liebe KollegInnen für 15 wunderschöne Jahre. Jetzt: Urlaub. — Martin Thür (@MartinThuer) 28. Juni 2017

Sein Abgang hatte sich seit in der kleinen Wiener Medienszene schnell verbreitet, auch weil er für Verwunderung sorgte. Eigentlich war geplant, dass Thür auf ATV wieder eine neue Staffel seiner Sendung "Klartext" leitet und im Duo mit Corinna Milborn am 8. Oktober erstmals eine Dreierrunde mit den Spitzenkandidaten der stimmenstärksten Parteien moderiert. Die Sendung soll zeitgleich auf ATV und Puls 4 ausgestrahlt werden. Die beiden Privatsender haben seit Anfang April einen gemeinsamen Eigentümer, die ProSiebenSat1Puls4-Gruppe. Der Sender wird sich nun um einen Ersatz für ihn kümmern müssen. Details dazu sollen kommende Woche bekannt werden.

Wohin aber verschlägt es Thür? Immer wieder ist zu hören, er werde bei der von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz finanzierten Rechercheplattform Quo Vadis Veritas andocken und Stimme und Gesicht für deren Nachrichtensendungen werden. Dort heißt es aber auf Nachfrage von Judith Denkmayr noch: "Nein, das ist nicht geplant".

Derzeit ist Thür auf Urlaub, was man auch daran erkennt, dass er seltener einen Tweet absetzt als üblich. Der gebürtige Niederösterreicher ist seit 2002 für den Sender ATV in diversen Funktionen bei Nachrichtensendungen tätig. Zwischendurch hat er immer wieder mit detailreichen und profunden Online-Texten auf sich aufmerksam gemacht. Wenn es um Persönliches geht, bleibt er dezent, beinah puristisch. Auf seiner Webseite unter der Rubrik "Wer ich bin" steht nur der Satz: "Ich mache Fernsehen." Man kann davon ausgehen, dass er das auch in Zukunft machen wird. Und wer Thür kennt, weiß, dass er auch die eigentlich schon begonnene Vorwahlzeit nicht spritzen wird. Zufall oder nicht, dass die Rechercheplattform Quo Vadis Veritas voraussichtlich im Frühherbst, somit kurz vor der Nationalratswahl, mit ihrer Sendungsschiene auf ServusTV starten will.

(awa)