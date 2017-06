Weniger TV-Konfrontationen im ORF als geplant

Das nun offizielle Nicht-Antreten des Team Stronach bei der Nationalratswahl ändert den Fahrplan des ORF. Die Zahl der Zweier-Konfrontationen wird von 15 auf zehn reduziert. Tarek Leitner bzw. Claudia Reiterer begrüßen ihre Gäste dabei jeweils um 20.15 Uhr in ORF 2 im ORF-Zentrum. Zudem wird es nun auch nur fünf statt der geplanten sechs Pressestunden mit den Spitzenkandidaten geben.

Offenbar haben auch weitere Listen wie etwa die angekündigte des bisherigen Grün-Mandatars Peter Pilz keine Chance, in die Zweier-Konfrontationen zu kommen. Der ORF betont nämlich, dass all jene Parteien eingeladen werden, die bereits Klubstatus haben. Gleichzeitig wird in einer Aussendung darauf verwiesen, dass sich laut Geschäftsordnung vor der Wahl keine neuen Klubs mehr bilden können.

Eine Auftrittsmöglichkeit gibt es freilich. Denn die Konfrontationen starten am 17. September Sonntagvormittags mit einer Runde der nicht im Parlament vertretenen Parteien. Das erste Duell folgt zwei Tage später in der Konstellation FPÖ gegen Grüne. Die letzte Zweier-Runde findet am 11. Oktober zwischen SPÖ und ÖVP statt. Schon am darauf folgenden Tag kommt es zur TV-Konfrontation der Spitzenkandidaten.

