Wrabetz sieht keinen steigenden Druck der Politik auf den ORF

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz ortet keine verstärkten Versuche der Politik, Einfluss auf den Küniglberg zu nehmen. "Ich sehe da keine großen Veränderungen", sagt er im Interview mit "tv-media". Den Privatsendern, die unlängst einen Forderungskatalog an die Politik losgeschickt hatten, attestiert er "Chuzpe" und sieht sogar einen "medialen Putschversuch".

"Zeit im Bild 2"-Frontmann Armin Wolf hatte im Juni bei der Entgegennahme des Axel-Corti-Preises vor steigendem Druck der Politik auf den ORF gewarnt. Wrabetz kann einen solchen aber nicht erkenne. "Wir sind das wichtigste Informationsmedium der Österreicher. Daher werden wir ganz genau beäugt", meinte er. "Die Politik ist in Vorwahlzeiten traditionellerweise höchst aufmerksam, aber in der Realität gibt es keine Einflussnahme der Politik."

Armin Wolf führt keine Nebenregierung

Die manchmal beschriebene Nebenregierung der Nachrichtenredaktionen am Küniglberg sieht Wrabetz übrigens nicht: „Die ZiB 2 hat ein gewisses eigenständiges Profil, das immer schon von starken Anchors, jetzt eben Armin Wolf, geprägt ist. Aber das ist keine Nebenregierung.“

Und zu Armin Wolf selbst meint Wrabetz: „Man weiß, dass er sich in internen, manchmal auch externen Diskussionen pointiert äußert. Man weiß auch, dass er sehr, sehr gute Arbeit macht, manchmal auch daneben liegt. Das gehört zu einem solchen Unternehmen dazu, dass es auch Persönlichkeiten gibt, die manchmal auch polarisieren.“

Zorn über Verband Österreichischer Privatsender

Dass der Verband Österreichischer Privatsender in seinem "Weißbuch" für den österreichischen Medienmarkt jede Menge Änderungsbedarf beim ORF ortet, erzürnt den Generaldirektor: "Man kann das entweder gelassen als Chuzpe sehen oder auch - weniger gelassen - als medialen Putschversuch." Was den Wunsch nach einer allgemeinen Haushaltsabgabe statt der ORF-Gebühr betrifft, ist er auch "sehr skeptisch": "Ich will jedenfalls keine Haushaltsabgabe, die dazu dient, andere Anliegen mitzufinanzieren."

