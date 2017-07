Quo Vadis Veritas soll kein Nachrichtenmedium werden

Das neue Medienprojekt von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz, Quo Vadis Veritas (QVV), wird kein Nachrichtenmedium. Es werde eine Rechercheplattform, die "möglichst nah an die Wirklichkeit" herankommen soll, sagte QVV-Geschäftsführer Niko Alm am Mittwoch in einer Podiumsdiskussion.

"Wir nehmen uns die Zeit heraus, um Dinge möglichst tief zu recherchieren", kündigte Alm an. Einen genauen Start des Portals nannte der frühere Neos-Mandatar, der für das Projekt die Politik verließ, nicht. Eine große Rolle werde aber TV spielen, so Alm. Man mache dabei aber keinen Unterschied zwischen herkömmlichen Fernsehen oder etwa einem YouTube-Kanal.

Der Umgang mit sogenannten Fake News

In der Podiumsdiskussion ging es um den Umgang mit sogenannten Fake News. Katharina Schell, Mitglied der APA-Chefredaktion und des medialabs der Nachrichtenagentur, hielt fest, dass sehr, sehr selten etwas komplett falsch ist. Außerdem sei der Begriff Fake News unpräzise, weil es verschiedene Arten der Fehl- und Desinformation gebe. Wichtig sei die Frage, wer hinter einer Information stehe.

Andre Wolf von mimikama, ein Verein zur Aufklärung von Internetmissbrauch, sagte, dass "pseudoredaktionelle Inhalte" im deutschsprachigen Raum sehr selten seien, sehr oft vorkommen würden aber Bildfakes. Schell erwartet aber, dass man im Wahlkampf vermehrt Quellen sehen wird, die so tun als wären sie journalistisch, es aber nicht sind. Alm räumte ein, dass eine falsche Darstellung der Wirklichkeit nicht strafbar sei, sonst würde auch keine Satire geben.

